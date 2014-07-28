Сорри за оффтоп. про крах, недопонимание - я не говорил про обнуление, блокчейн это тема. Но крипто-"парадигма" существовавшая от начала - уже потерпела крах, сейчас только инерция. Следующий шаг альты с реальным применением в нишах, но капитализация выше триллиона только на краткосрочных пампах и размазанно во времени, а не как в 2017м. Сложно найти с моб.тела тот свой крайний пост в криптотеме. Но опять же взгляд на сабж у меня в процессе развития, тк рынок живой и движется, да и фундаментальными знаниями обзавожусь, пока выбрал несколько "имхо-перспективных" альтов, для отслеживания предположений. На счет заходить пока и не думаю, на игры с такой степенью неопределлености свободных денег нет. ЭОК (лол) капитализацию всей крипты оцениваю не более чем в 100-150млрд$, на сейчас.
А замечание про крипту было сделанно в контексте муток с перекачиванием денег из карманов в аналогии с нашим валютным рынком, мол тут низя а там зя? я это как двойные стандарты воспринимаю, ну или чего причитать, экономика так и работает по определению "перераспределение"
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator написав:Сорри за оффтоп. про крах, недопонимание - я не говорил про обнуление, блокчейн это тема. Но крипто-"парадигма" существовавшая от начала - уже потерпела крах, сейчас только инерция. Следующий шаг альты с реальным применением в нишах, но капитализация выше триллиона только на краткосрочных пампах и размазанно во времени, а не как в 2017м. Сложно найти с моб.тела тот свой крайний пост в криптотеме. Но опять же взгляд на сабж у меня в процессе развития, тк рынок живой и движется, да и фундаментальными знаниями обзавожусь, пока выбрал несколько "имхо-перспективных" альтов, для отслеживания предположений. На счет заходить пока и не думаю, на игры с такой степенью неопределлености свободных денег нет. ЭОК (лол) капитализацию всей крипты оцениваю не более чем в 100-150млрд$, на сейчас.
А замечание про крипту было сделанно в контексте муток с перекачиванием денег из карманов в аналогии с нашим валютным рынком, мол тут низя а там зя? я это как двойные стандарты воспринимаю, ну или чего причитать, экономика так и работает по определению "перераспределение"
всё оно в контексте , т к мы свою гривну пытаемся куда то пристроить с целью получения прибыли. респект, что обрастаешь знаниями по крипте, врага нужно знать буду помогать по мере возможности...обнуление совсем не обязательно, падение в иксы вместо роста вполне достаточно, чтобы оно забылось.Потерпела крах - рано говорить, давай лучше как ты и написал - посмотрим, потом подитожим.Я пока всё таки грешу на спад деловой активности и инвестиций в начале года. А насчёт зя и низя, так это совсем разные вещи именно для населения нашей страны.Гривнадоллар - это жизнь, и никуда от этого не деться, поэтому мутки очень болезненны.А криптошизо - это личное, хош бери не хош проходи мимо, там всё можно
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
пока выбрал несколько "имхо-перспективных" альтов, для отслеживания предположений. ЭОК (лол) капитализацию всей крипты оцениваю не более чем в 100-150млрд$, на сейчас.
Помогаю, по мере собственных возможностей... перспективными конечно могут являться только реально применяемые в жизни монетки.Это в первую очередь на блокчейне эфира - эфир классик и эфир.Кстати. если кто не знает, эфир классик хоть и 15й в списке но явл первичным, а эфир Бутерина это уже отпочковавшийся с изменённым кодом, хоть и второй после битка.Также перспективные те монеты, которые будут широко использоваться в торговых сетях для оплаты и под которые клепаются кошельки - лайт и подобные.
Теперь капитализация капитализация в применении к крипте - это не что иное как перемноженных два числа:количество монет на их котировку.К общепринятому пониманию капитализации это имеет мало отношения.И даже эок названное тобой и это завышенная цифра.Скорее можно утверждать, что эок это ближе к объёму торгов, он составляет единицы - десятки ярдов.Кстати, если присмотреться, то становится понятна огромная волатильность рынка, изменение объёма торгов на ярд-два может сдвинуть капитализацию на сотни ярдов, эту особенность нужно понимать и учитывать. По поводу самому поучаствовать - только так можно понять этот рынок глубже.У меня часто бывают ситуации, когда вчера я в 200000 гривен в плюс, а сегодня бац и 150000 гривен в минус.Я привык, т к при правильном подходе завтра будет опять 300000 в плюс.А слабые и не подготовленные игроки сливают деньги.Яркий пример сливших - это набор чуваков в профильной теме.Ну сами подумайте, за что люди могут с пеной у рта проклинать крипту...просто за то что она есть или за то, что этот жесточайший рынок их отимел, явно второе.
Всё написанное на правах контекста и выходного праздничного дня, а также для моих славных коллег в этой теме для большего понимания современных тенденций.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Упавший курс доллара на мб дал ориентир наличке на длинные выходные.Плюс праздничный слив.Возможно это некое локальное донышко.Рынок должен "пилить", возможно подрасти чуток.Но дальше цели всё ниже.При отсутствии поддержки мвф путь один - удешевление доллара для его более обильного приобретения хоть через стерилизацию посредством овгз хоть отжимом у населения.Поэтому сценарий стандартный - ревал и последующий обвал.Сроки к сож из за выборов сложно оценить.Да и может всё таки международные институции вмешаются.Наблюдаем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl Вчера вечером в трамвае давал ссылку на предупреждение НБУ о рисках валютной закредитованности Минфина. Поэтому надеюсь, что "там" всё же не идиоты и не рискнут опускать доллар "всё ниже, и ниже, и ниже". Пора тормозить. На вмешательство международных институций в вопрос наших курсовых колебаний я бы не рассчитывал, мне не кажется, что для них это важно. Возможно, не прав. При дальнейшем снижении доллара к гривне в результате может быть серьёзный обвал, в этом с Вами согласен.
P.s. Что Вы посоветовали бы почитать по крипте? В этом вопросе я полный нуль.
ЛАД написав:Vitl Вчера вечером в трамвае давал ссылку на предупреждение НБУ о рисках валютной закредитованности Минфина. Поэтому надеюсь, что "там" всё же не идиоты и не рискнут опускать доллар "всё ниже, и ниже, и ниже". Пора тормозить. На вмешательство международных институций в вопрос наших курсовых колебаний я бы не рассчитывал, мне не кажется, что для них это важно. Возможно, не прав. При дальнейшем снижении доллара к гривне в результате может быть серьёзный обвал, в этом с Вами согласен.
P.s. Что Вы посоветовали бы почитать по крипте? В этом вопросе я полный нуль.
Не понимаю логику. Ведь замещение дол долгов грн и ведёт к ревальвации. Под низкий процент не несут, под высокий несут так что доллар продают. Наступает цепная реакция и сдают все, ибо будет дешевле. Тут нужно процентом регулировать, но времени на меленное замещение нет. Горит отдавать текущие долги в зелени. Потом можно бы и притормозить темп привлечения и падения, но можем и скорее получим обратную цепную реакцию. А пока хорошо, зарплата без изменений, расходы тоже(цены), но в баксах богатеем заодно и дули всяким зарубежным институциям крутим. И без вас обходимся, давайте бабло на наших условиях, а то ещё займём долг отдадим. Институциям дождаться обвала и смены властей самое то, один фиг засыпется власть. Нас всех жаль, поимеем новый обвал. Но год или два радуемся. Зы: думаю ниже 26 откуп, или?
Век живи-век учись... Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
P.s. Что Вы посоветовали бы почитать по крипте? В этом вопросе я полный нуль.
Я не являюсь загонялой в крипту, а также не являюсь её противником.Попробовал, вкус понравился, хотя очень крепкий У меня каждый день по плану криптообзоры на ютубе.Там и теория и практика и теханализ.И преподнесение в виде роликов очень удобоваримое.Со временем происходит определённая фильтрация авторов по принципу доверия и нет, балаболов и серьёзных.Но считаю это феноменальное явление всё таки временным в нашей жизни, поэтому ну уж очень глубоко не вхожу в него.Точнее может оно и надолго,только тогда оно будет вставлено в полностью регулируемые рамки и перестанет представлять нынешний интерес. Вот просто абалденный Карпиловский, который на пальцах рассказывает о всех аспектах крипты.Просмотрев его массу роликов можно самому преподавать https://www.youtube.com/watch?v=V8IPx9UBTZc
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.