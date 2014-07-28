Не обязательно к ревальвации.
Я в трамвае приводил пример Укрэксима, кот. занял по гривневым еврооблигациям 4 млрд. грн под 16,5%. Думаю, сегодня под такой процент, да если бы ещё без грабительских 19,5% налогов, они очень легко могли бы привлечь такую сумму на внутр. рынке. А при нашей инфляции это был бы совсем невысокий % (боюсь, реально отрицательный). И наши вкладчики с меньшей вероятностью покупали бы за эти деньги валюту, в отличие от тех, кто купил еврооблиги.
Тут нужно процентом регулировать, но времени на меленное замещение нет. Горит отдавать текущие долги в зелени. Потом можно бы и притормозить темп привлечения и падения, но можем и скорее получим обратную цепную реакцию. А пока хорошо, зарплата без изменений, расходы тоже(цены), но в баксах богатеем заодно и дули всяким зарубежным институциям крутим. И без вас обходимся, давайте бабло на наших условиях, а то ещё займём долг отдадим.
Вы оптимист!
В баксах мы, возможно, и богатеем, но, по-моему, чисто номинально, а не реально, т.к. расходы (цены) растут. В результате у подавляющего большинства, как мне кажется, свободный остаток средств после необходимых расходов - ЖКХ, еда, одежда и т.п. - остаётся равным 0 как и раньше.
Небольшой пример. Дочка собралась рожать. Пошла становиться на учёт - 200 грн регистрация в поликлинике, 500 - постановка на учёт у гинеколога, 650 - её анализы, где-то 150 мужа. Короче, первичные расходы - практически ни за что - примерно 2000. Ещё в 2016 такого и близко не было.
А дули крутить мы всегда умели, только обычно это плохо кончается.
Зы: думаю ниже 26 откуп, или?
Тут советовать не берусь. Я бы уже откупал, но с нашими орлами ...
Мне проще - я не слил, ждал 29+. Зато сейчас не приходится голову ломать.