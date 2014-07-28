Додано: Чет 08 бер, 2018 17:24

Crop написав: ..........

Не понимаю логику. Ведь замещение дол долгов грн и ведёт к ревальвации. Под низкий процент не несут, под высокий несут так что доллар продают. Наступает цепная реакция и сдают все, ибо будет дешевле. ..........Не понимаю логику. Ведь замещение дол долгов грн и ведёт к ревальвации. Под низкий процент не несут, под высокий несут так что доллар продают. Наступает цепная реакция и сдают все, ибо будет дешевле.

гривневым

зарплата без изменений, расходы тоже(цены), но в баксах богатеем заодно и дули всяким зарубежным институциям крутим. И без вас обходимся, давайте бабло на наших условиях, а то ещё займём долг отдадим. Тут нужно процентом регулировать, но времени на меленное замещение нет. Горит отдавать текущие долги в зелени. Потом можно бы и притормозить темп привлечения и падения, но можем и скорее получим обратную цепную реакцию. А пока хорошо,заодно и дули всяким зарубежным институциям крутим. И без вас обходимся, давайте бабло на наших условиях, а то ещё займём долг отдадим.

Зы: думаю ниже 26 откуп, или?

Не обязательно к ревальвации.Я в трамвае приводил пример Укрэксима, кот. занял поеврооблигациям 4 млрд. грн под 16,5%. Думаю, сегодня под такой процент, да если бы ещё без грабительских 19,5% налогов, они очень легко могли бы привлечь такую сумму на внутр. рынке. А при нашей инфляции это был бы совсем невысокий % (боюсь, реально отрицательный). И наши вкладчики с меньшей вероятностью покупали бы за эти деньги валюту, в отличие от тех, кто купил еврооблиги.Вы оптимист!В баксах мы, возможно, и богатеем, но, по-моему, чисто номинально, а не реально, т.к. расходы (цены) растут. В результате у подавляющего большинства, как мне кажется, свободный остаток средств после необходимых расходов - ЖКХ, еда, одежда и т.п. - остаётся равным 0 как и раньше.Небольшой пример. Дочка собралась рожать. Пошла становиться на учёт - 200 грн регистрация в поликлинике, 500 - постановка на учёт у гинеколога, 650 - её анализы, где-то 150 мужа. Короче, первичные расходы - практически ни за что - примерно 2000. Ещё в 2016 такого и близко не было.А дули крутить мы всегда умели, только обычно это плохо кончается.Тут советовать не берусь. Я бы уже откупал, но с нашими орлами ...Мне проще - я не слил, ждал 29+. Зато сейчас не приходится голову ломать.