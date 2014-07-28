RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 866867868869
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:24

  Crop написав:..........
Не понимаю логику. Ведь замещение дол долгов грн и ведёт к ревальвации. Под низкий процент не несут, под высокий несут так что доллар продают. Наступает цепная реакция и сдают все, ибо будет дешевле.

Не обязательно к ревальвации.
Я в трамвае приводил пример Укрэксима, кот. занял по гривневым еврооблигациям 4 млрд. грн под 16,5%. Думаю, сегодня под такой процент, да если бы ещё без грабительских 19,5% налогов, они очень легко могли бы привлечь такую сумму на внутр. рынке. А при нашей инфляции это был бы совсем невысокий % (боюсь, реально отрицательный). И наши вкладчики с меньшей вероятностью покупали бы за эти деньги валюту, в отличие от тех, кто купил еврооблиги.

Тут нужно процентом регулировать, но времени на меленное замещение нет. Горит отдавать текущие долги в зелени. Потом можно бы и притормозить темп привлечения и падения, но можем и скорее получим обратную цепную реакцию. А пока хорошо, зарплата без изменений, расходы тоже(цены), но в баксах богатеем :mrgreen: заодно и дули всяким зарубежным институциям крутим. И без вас обходимся, давайте бабло на наших условиях, а то ещё займём долг отдадим.

Вы оптимист!
В баксах мы, возможно, и богатеем, но, по-моему, чисто номинально, а не реально, т.к. расходы (цены) растут. В результате у подавляющего большинства, как мне кажется, свободный остаток средств после необходимых расходов - ЖКХ, еда, одежда и т.п. - остаётся равным 0 как и раньше.
Небольшой пример. Дочка собралась рожать. Пошла становиться на учёт - 200 грн регистрация в поликлинике, 500 - постановка на учёт у гинеколога, 650 - её анализы, где-то 150 мужа. Короче, первичные расходы - практически ни за что - примерно 2000. Ещё в 2016 такого и близко не было.
А дули крутить мы всегда умели, только обычно это плохо кончается.


Зы: думаю ниже 26 откуп, или?

Тут советовать не берусь. Я бы уже откупал, но с нашими орлами ...
Мне проще - я не слил, ждал 29+. Зато сейчас не приходится голову ломать. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 08 бер, 2018 17:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9019
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2875 раз.
Подякували: 2567 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:25

Vitl, благодарю!
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9019
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2875 раз.
Подякували: 2567 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:36

  ЛАД написав:
Мне проще - я не слил, ждал 29+. Зато сейчас не приходится голову ломать. :)

Прошу прощения, что вмешиваюсь... И Вы этим гордитесь?
Vial
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 15.09.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:36

  ЛАД написав:Я в трамвае приводил пример Укрэксима, кот. занял по гривневым еврооблигациям 4 млрд. грн под 16,5%.

Это не те, выплаты по которым индексируются на курс?
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 124
З нами з: 22.01.18
Подякував: 91 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:41

  Vial написав:
  ЛАД написав:
Мне проще - я не слил, ждал 29+. Зато сейчас не приходится голову ломать. :)

Прошу прощения, что вмешиваюсь... И Вы этим гордитесь?

Вы не понимаете смысл.Свн слив не есть обязанность, это проявление маленькой слабости и прихоти ради маленькой выгоды.Можно вполне обойтись и без него.Вообще то ориентиры были на откуп в районе 27-27,5 и сливать ниже 29 было не шипко рентабельно, только по особой необходимости.А скажите вы честно, неужели вы считаете. что хоть кто то в форуме знал, что мы в феврале-марте упрёмся в курс 26 :?: Этого никто не знал и не мог знать.И то, что манипуляции наших керманичей вынесли на поверхность слабаков в гривне не является никак их заслугой, им просто случайно повезло.Но их проблема в том, что мало кто этим воспользуется и валютный рынок как дал так и заберёт всю выгоду обратно в тот момент когда их булки будут расслаблены. 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13738
З нами з: 04.05.10
Подякував: 552 раз.
Подякували: 1216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 бер, 2018 17:59

Vial
Вы гордитесь что не вошли в крипту по $700 и не вышли по $ 18000? И ещё миллион примеров.
Гордится нечем, но и парится не о чём. Не все спекули.
Хорошего дня!
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Crop
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3223
З нами з: 25.02.14
Подякував: 263 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 866867868869
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4980
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6197
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3800
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54354)
08.03.2018 18:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.