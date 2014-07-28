Додано: Чет 08 бер, 2018 22:15

orest написав: У світлі близьких виборів У світлі близьких виборів

По идее с точки зрения здравого смысла в мае должны быть объявлены внеочередные парламентские выборы, которые объявят на август.Вот с точки зрения здравого смысла и науки политтехнология другого варианта закрепить себя в политике с гарантией еще на пять у Порошенко больше нет. Внеочередные выборы по старой системе с мажоритарщиками с гарантией на 200 процентов обеспечать во-первых безопасность Порошенко на следующие 5 лет, во-вторых по любому большая фракция созданная с помощью админресурса будет гарантировать значительное влияние Порошенко и на политическую жизнь страны. Понятно, что после теоретического возможного поражения Порошенко на президентских выборах часть фракции по крысиной традиции перебежит к победителям, но тем не менее.А что в качестве бонуса может предложить в предвыборных лозунгах БПП на выборы.Были две явные победы - безвиз и отказ от российского газа, то бишь энергетическая независимость.Вторая победа неожиданно лопнула, оказалось, что без российского газа и давления нет, и вообще если они нам энергонезависимым не будут продавать свой оккупантский газ , то мы их засудим. То есть шарик иллюзий словацкого газа лопнул. Остался безвиз. Это очень мало за 5 лет жизни страны.А тут оказывается можно временно на период до выборов нарисовать другую плюшку - курс укрепляется, гривна мощнеет, и внимание - увеличивается в долларовом выражении ВВП и о чудо средняя зарплата в долларовом выражении тоже подтягивается вверх, уходим с последних мест, рвем Молдову, идет сплошной позитив и победные реляции аккурат к голосованию.Короче говоря, я совсем не удивлюсь, если на август натянут 24. Всё-равно какие-то анализы, здравые аргументы, наука здесь не работает. Смолий отличный проверенный служака, он всё сделает, как прикажут.