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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:15
orest написав:
У світлі близьких виборів
По идее с точки зрения здравого смысла в мае должны быть объявлены внеочередные парламентские выборы, которые объявят на август.
Вот с точки зрения здравого смысла и науки политтехнология другого варианта закрепить себя в политике с гарантией еще на пять у Порошенко больше нет. Внеочередные выборы по старой системе с мажоритарщиками с гарантией на 200 процентов обеспечать во-первых безопасность Порошенко на следующие 5 лет, во-вторых по любому большая фракция созданная с помощью админресурса будет гарантировать значительное влияние Порошенко и на политическую жизнь страны. Понятно, что после теоретического возможного поражения Порошенко на президентских выборах часть фракции по крысиной традиции перебежит к победителям, но тем не менее.
А что в качестве бонуса может предложить в предвыборных лозунгах БПП на выборы.
Были две явные победы - безвиз и отказ от российского газа, то бишь энергетическая независимость.
Вторая победа неожиданно лопнула, оказалось, что без российского газа и давления нет, и вообще если они нам энергонезависимым не будут продавать свой оккупантский газ , то мы их засудим. То есть шарик иллюзий словацкого газа лопнул. Остался безвиз. Это очень мало за 5 лет жизни страны.
А тут оказывается можно временно на период до выборов нарисовать другую плюшку - курс укрепляется, гривна мощнеет, и внимание - увеличивается в долларовом выражении ВВП и о чудо средняя зарплата в долларовом выражении тоже подтягивается вверх, уходим с последних мест, рвем Молдову, идет сплошной позитив и победные реляции аккурат к голосованию.
Короче говоря, я совсем не удивлюсь, если на август натянут 24. Всё-равно какие-то анализы, здравые аргументы, наука здесь не работает. Смолий отличный проверенный служака, он всё сделает, как прикажут.
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:21
Crop написав:orest
Ещё бы к Вашему труду и цифры для анализа. Сколько будет компенсация НДС, на сколько ещё разместят ОВГЗ. Ну и выручка экспортеров. В трамвае в период роста подгоняли страшилой на огромные суммы зависшего НДС. Что там в действительности? Вопрос на миллион.
Спасибо.
ПДВ в грудні - 11,3 млрд, в січні - 12 млрд, в лютому - 13 чи 14 по памяті; в березні може бути 15 (судячи з росту експорту) або й 20 (ХтоЗна). Інформацією, яку привідкрила Зорька, не володію. ОВДП ще більше ХЗ але може бути і 13 млрд грн (десь така сума вимальовується з боргових виплат) Пропозиція на МБ точно не менше лютого, або й відсотків 20 більше. Але нас більше цікавить готівка, чи не так? Тут, на відміну від МБ, ситуація з пропозицією не така радісна (описував в попередньому повідомленні). Картина може бути іншою.
freeze Можливо, але не обовязково. Жорстокий торг з МВФ наводить на роздуми. За гарантію перемоги чи не втручання Заходу може піти на значні поступки, включаючи землю (тоді можемо застабілізуватися на 25 на тривалий термін і каркуни аналогії 2008 жорстоко обламаються).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:40
orest
Привет, Орест.Всегда с заслуженным уважением читаю тебя.Хотя и не всегда согласен и могу даже позволить себе покритиковать иногда.Да, по фактам трудно с тобой не согласиться.Идёт приток валюты по разным источникам, и он превышает растраты.Это очевидно.
Тогда не понятно другое.Всё что ты пишешь, я уверен, учитывалось при планировании на этот год.Думаю понятно, что не один ты об этом догадывался. что прийдёт и оттуда и оттуда...Но в чём подвох, почему объявлен бюджетный курс 29,30 и при этом Данилюк выступил, что он обоснован и рассчитан.Т е кабмин по твоему глупее в разы и совсем не догадывался как ты про таможню, аграриев, сталеваров и прочих.Вот что то здесь не так.Однозначно.И пример прошлого года совершенно ни о чём не говорит, т к среднегодовой курс хоть и оказался меньше прогнозного, но на 60 копеек, но не на 3 гривны же
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:46
Финансы Украины сейчас - это пирамида.
Пока приток "инвесторов" обеспечивается высокой ставкой - пирамида работает, и "всем всё платится" (с).
Как только поток желающих вложиться уменьшится - пирамида начнёт трещать по швам.
Как только "инвесторы" захотят забрать деньги (и проценты) из этого МММ - то денег всем не хватит!
Кто первый вложился и вышел с прибылью - молодец (как правило - это инсайдеры). А большинство как обычно полиняет на деньги и профинансирует чужой пикничок
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:50
О каком укреплении речь, если в Украине стабильно отрицательный торговый баланс? Т.е. страна больше потребляет, чем производит. А потребление при недостатке производства компенсируется импортом за счёт кредитов.
Объясните тогда, за счёт чего и откуда будут браться проценты для инвесторов, если страна ради миллиарда долларов кредита готова почти на всё?
И это я только монетарных вопросов коснулся.
А если добавить "войну" (или АТО, или "агрессию", и т.п.), коррупцию, выборы на носу, эвакуацию населения куда подальше и т.п. ...
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Додано: Чет 08 бер, 2018 22:55
Vitl написав:orest
Привет, Орест.Всегда с заслуженным уважением читаю тебя.Хотя и не всегда согласен и могу даже позволить себе покритиковать иногда.Да, по фактам трудно с тобой не согласиться.Идёт приток валюты по разным источникам, и он превышает растраты.Это очевидно.
Тогда не понятно другое.Всё что ты пишешь, я уверен, учитывалось при планировании на этот год.Думаю понятно, что не один ты об этом догадывался. что прийдёт и оттуда и оттуда...Но в чём подвох, почему объявлен бюджетный курс 29,30 и при этом Данилюк выступил, что он обоснован и рассчитан.Т е кабмин по твоему глупее в разы и совсем не догадывался как ты про таможню, аграриев, сталеваров и прочих.Вот что то здесь не так.Однозначно.И пример прошлого года совершенно ни о чём не говорит, т к среднегодовой курс хоть и оказался меньше прогнозного, но на 60 копеек, но не на 3 гривны же
1 і найімовірніше, на момент озвучення цифр ситуація з "нерезидентами" могла бути незрозумілою, тому перестрахувалися
2 вибори, особливо, якщо таки підуть по сценарію дочасних парламентських, адже інших перемог і покращень в "житті по новому" дуже не густо
пік експортних відвантажень все одно з вересня (враховуючи ситуацію в металургії), тому наповнення бюджету можуть поправити уже звичним підростом в кінці року (і 30 чи 29 для цього абсолютно не обовязково)
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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