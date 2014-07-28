Додано: П'ят 09 бер, 2018 18:23

Те що я писав про події листопада-грудня – це було далеко не добровільне виведення контрабанди з тіні (думав я досить чітко тоді натякав на товсті обставини). Власне, таке «викручування рук» для забезпечення достатньої кількості офіційних надходжень валюти в лютому-березні і є достатнім доказом того, що в операції «нерезидент» тоді ще ясності не було і озвучені курсові рівні в бюджеті – перестраховка. Січень мертвий місяць. А в лютому вже було все ясно з ОВДП, тому, думаю, експортні надходження квітня-травня вже будуть звичні. Травень – приватизація, маю підстави сподіватися, що цього року вона буде вдаліша.Версія Едварда дуже правдоподібна, і я писав про високу імовірність такого розвитку подій, коли аналізував наслідки доповіді в США та говорив, що наших таки заставлять вкладати гроші в розвиток країни, адже краще вкласти ніж втратити.А Європі і США ті кілька десятків мільярдів погоди не зроблять, для них це смішні суми. Інвестувати сюди вони готові тільки в землю, можливо ще в енергетику і інфраструктуру (на цьому також не раз наголошував). Адже коли всі наші олігархи вкладуть гроші сюди, то імовірність завершення конфлікту буде не менша ніж вклалися б китайці.Тепер ви (я тут не тільки про Вас, шановний ЛАД) мусите зрозуміти, яку силу має детінізація. Адже бачимо наслідок тільки часткового «висвітлення» контрабанди і це далеко не вся ця стаття, а є ще внутрішня тінь, пенсії і субсидії мертвим душам, величезні кількості «схематозного» газу і тд і тп. Тому я так часто попереджаю, що може настати час, коли всі наші борги і дефіцити стануть абсолютно не критичними. Може статися так, що замість досить імовірного (за певних обставин) девалу, ситуація може стати кардинально іншою. Треба «тримати руку на пульсі» (с). Звичайно, зараз іде спроба виторгувати індульгенцію на ще 5 років доїння країни, але, якщо платою буде земля, то ситуація вже зміниться достатньо (зрештою, я все раніше описував, повторюватися не буду).Тепер про готівковий ринок (чи, швидше, чорний). Минулого року пропозиція на МБ в лютому склала 2,3 млрд.. В тому ж 14, враховуючи зміни в методиці підрахунку, вона була мінімум в два рази більша. А ми в контексті пробували прорахувати чорний і він виходив 1,5-3 млрд. залежно від місяця. Цього року з чорного на МБ легко вивели 1 млрд. Отже, підозрюю, чорний (готівковий) уже більший МБ, що забезпечує йому самостійність. Але, він також монополізований і всі це знають, а, враховуючи ще теперішню активність банків (після відміни воєнного) – то він легко керований і йде за МБ коли НБУ (його господарю) це треба (в періоди активного донорства при дефіциті на МБ). Але в середмісті Києва чорні коти бігають, хто його знає, між ким вони можуть пробігти. Та й з описаних вище причин, з квітня готівковий буде в 1,5-2 рази більший за МБ, виходячи з розмірів і закону всесвітнього тяжіння… Тому повторю ще раз, якщо на МБ не буде дефіциту, готівка може бути достатньо самостійною і напрямки і рівні можуть періодично відрізнятися.П.С. ЄС пробує купити колобків... Подивимося реакцію Вашингтону...