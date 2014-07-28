edvardd написав:orest сейчас вся европа отменила банковскую тайну, и всё наворованное стало видно, есть мнение, что эти деньги на МБ, возврат ворованного, под нашу юрисдикцию, правда или нет хз...
Мнение, действительно, интересное. Возможно и такое, но у меня лично вызывает большие сомнения. Европу (и США) больше всего волнует уплата налогов и вывод капиталов от них. Поэтому, сомневаюсь, что их так уж беспокоят капиталы наших орлов (если не чисто уголовные). Кроме того, думаю, что наши "крупняки" достаточно аккуратно относились к отбеливанию выводимого. Возможно, не прав, спорить не могу и не буду.
Кроме того, у каждой страны свои факторы. Есть бензоколонки, есть мировые фабрики, масса стран с гораздо лучшим климатом. Даже очень передовой, высокотехнологичный, снимающий по 3 урожая в год и вооружающийся за счет американцев Израиль имеет дефицит примерно 10% экспорта. И при этом за последнее время существенно укрепивший свой шекель.
Кроме того, у каждой страны свои факторы. Есть бензоколонки, есть мировые фабрики, масса стран с гораздо лучшим климатом. Даже очень передовой, высокотехнологичный, снимающий по 3 урожая в год и вооружающийся за счет американцев Израиль имеет дефицит примерно 10% экспорта. И при этом за последнее время существенно укрепивший свой шекель.
а у нас какой фактор? уже и кредитных денег особо не дают
ЛАД написав:Присоединюсь к вчерашнему посту Vitl"а от 22.40. orest хорошо посчитал дополнительные (по сравнению с прошлым годом) объёмы на МБ и, действительно, предсказывал в конце года рост экспортных поступлений в февр.-марте. Но тут 2 варианта - или это и правда резкий рост экспорта, и мы выходим на положительный торгбаланс, или это чисто временное явление, вызванное задержками отгрузки в прошлом году, о чём писал orest. Если это временное (и в какой-то степени случайное) отклонение, то обратный ход (рост долара) может быть таким же резким, как нынешнее падение. При этом на панике при росте можем отскочить даже выше прошлых пиков. Если это и правда резкий (стабильный, не случайный) рост экспорта, то это означает прирост экспорта за год минимум на 12 млрд. при стабильном импорте. Учитывая, что импорт у нас тоже растёт, рост экспорта должен быть даже выше. Такой резкий и "непредвиденный" рост экспорта вызывает большие сомнения. В этом случае надо предположить, что люди, планирующие бюджет, абсолютно профнепригодны. Как-то не верится. К сожалению, пока нет данных о февральском экспорте-импорте, поэтому все рассуждения на эту тему пока что просто наши домыслы.
Предполагаю ,что аграрии ,которых в мае-июле 2017 "подстригли",а именно курс с февраля 2017 плавно снижался , и все тянули до последнего возможного , не сливая ,в надежде на более высокие уровни ,а он все снижался...в 2018 стали умнее и все что могли - завели в январе-феврале 2018, под продажу в грн на МБ , и сейчас УЖЕ заблаговременно по большей части в грн ( как тут уже держат ,тут вариантов много от депо до ОВГЗ ) и будут использовать по мере необходимости...тоесть ожидаемый приток весенне-летний по ним будет ниже...
ЛАД Те що я писав про події листопада-грудня – це було далеко не добровільне виведення контрабанди з тіні (думав я досить чітко тоді натякав на товсті обставини). Власне, таке «викручування рук» для забезпечення достатньої кількості офіційних надходжень валюти в лютому-березні і є достатнім доказом того, що в операції «нерезидент» тоді ще ясності не було і озвучені курсові рівні в бюджеті – перестраховка. Січень мертвий місяць. А в лютому вже було все ясно з ОВДП, тому, думаю, експортні надходження квітня-травня вже будуть звичні. Травень – приватизація, маю підстави сподіватися, що цього року вона буде вдаліша. Версія Едварда дуже правдоподібна, і я писав про високу імовірність такого розвитку подій, коли аналізував наслідки доповіді в США та говорив, що наших таки заставлять вкладати гроші в розвиток країни, адже краще вкласти ніж втратити. А Європі і США ті кілька десятків мільярдів погоди не зроблять, для них це смішні суми. Інвестувати сюди вони готові тільки в землю, можливо ще в енергетику і інфраструктуру (на цьому також не раз наголошував). Адже коли всі наші олігархи вкладуть гроші сюди, то імовірність завершення конфлікту буде не менша ніж вклалися б китайці. Тепер ви (я тут не тільки про Вас, шановний ЛАД) мусите зрозуміти, яку силу має детінізація. Адже бачимо наслідок тільки часткового «висвітлення» контрабанди і це далеко не вся ця стаття, а є ще внутрішня тінь, пенсії і субсидії мертвим душам, величезні кількості «схематозного» газу і тд і тп. Тому я так часто попереджаю, що може настати час, коли всі наші борги і дефіцити стануть абсолютно не критичними. Може статися так, що замість досить імовірного (за певних обставин) девалу, ситуація може стати кардинально іншою. Треба «тримати руку на пульсі» (с). Звичайно, зараз іде спроба виторгувати індульгенцію на ще 5 років доїння країни, але, якщо платою буде земля, то ситуація вже зміниться достатньо (зрештою, я все раніше описував, повторюватися не буду). Тепер про готівковий ринок (чи, швидше, чорний). Минулого року пропозиція на МБ в лютому склала 2,3 млрд.. В тому ж 14, враховуючи зміни в методиці підрахунку, вона була мінімум в два рази більша. А ми в контексті пробували прорахувати чорний і він виходив 1,5-3 млрд. залежно від місяця. Цього року з чорного на МБ легко вивели 1 млрд. Отже, підозрюю, чорний (готівковий) уже більший МБ, що забезпечує йому самостійність. Але, він також монополізований і всі це знають, а, враховуючи ще теперішню активність банків (після відміни воєнного) – то він легко керований і йде за МБ коли НБУ (його господарю) це треба (в періоди активного донорства при дефіциті на МБ). Але в середмісті Києва чорні коти бігають, хто його знає, між ким вони можуть пробігти. Та й з описаних вище причин, з квітня готівковий буде в 1,5-2 рази більший за МБ, виходячи з розмірів і закону всесвітнього тяжіння… Тому повторю ще раз, якщо на МБ не буде дефіциту, готівка може бути достатньо самостійною і напрямки і рівні можуть періодично відрізнятися. П.С. ЄС пробує купити колобків http://www.eurointegration.com.ua/news/ ... 9/7078559/ ... Подивимося реакцію Вашингтону...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
В свете последних обсуждений и предположений по сезонности, хочу напомнить - раньше самый низкий курс доллара был ВЕСНОЙ, а не летом.Из опытных многие , думаю, помнят это.Может мы вернёмся к сезонности в таком виде...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.