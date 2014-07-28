viewtopic.php?p=4275368#p4275368 тут було про борги не бідних країн, думаю, показово. Про штатівський борг є дилема нобелівського лауреату. Для того, щоб забезпечити країни світу необхідною кількістю долара США для формування валютних резервів необхідно щоб в США постійно спостерігався дефіцит платіжного балансу (отже, великий зовнішній борг). Але, дефіцит платіжного балансу підриває довіру до американської валюти і зменшує її цінність, як резервного активу. Тому, для зміцнення довіри, потрібні періоди профіциту балансу. Здається саме так звучить дилема Тріффіна. Підозрюю, зараз Штати створюють міцний фундамент профіциту на деякий час (нафта і зріджений газ буде відігравати тут важливу роль). Трохи пробігся інтернетом. Ось така новина https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/10/634833/ Ми тут якось детально описували сезонність нашу. Металургія є важливою складовою, особливо весна-літо. В квітні стартує активний сезон нашої металургії, якщо побоювання, озвучені в цитованій статті виправдаються, це стане негативним чинником для експортних надходжень і курсу грн. Оскільки в сезон металурги не чекають крайніх термінів і заводять гроші швидше (днів за 60), ми можемо відчути зменшення цін на метал уже в червні. Очевидно це не сигнал "все пропало, 30" але додатковий аргумент проти надмірного зміцнення національної валюти (актуально для очікуючих 25 і менше). Зрозуміло, що збільшення мита спрямоване проти ЄС, в першу чергу, і Китаю. Цілі далеко не економічні а політичні (я про це часто відверто і детально писав). Але ми відчуємо це також і через падіння ціни і через можливі зменшення експорту, адже якщо в ЄС залишиться більше продукції їх металургії чи китайської, то для нашої буде значно менше місця. А далекий експорт (США, багата Азія) нам серйозно перекритий керченським мостом. Саме тут і порилася мабуть собака екстренної закупки продукції Дженерал Електрик. Тягати в Одесу нема чим... Ну і може будуть в замін якісь приференції на амер ринку.
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