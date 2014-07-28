RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 869870871872
Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 17:57

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

viewtopic.php?p=4275368#p4275368 тут було про борги не бідних країн, думаю, показово.
Про штатівський борг є дилема нобелівського лауреату. Для того, щоб забезпечити країни світу необхідною кількістю долара США для формування валютних резервів необхідно щоб в США постійно спостерігався дефіцит платіжного балансу (отже, великий зовнішній борг). Але, дефіцит платіжного балансу підриває довіру до американської валюти і зменшує її цінність, як резервного активу. Тому, для зміцнення довіри, потрібні періоди профіциту балансу. Здається саме так звучить дилема Тріффіна.
Підозрюю, зараз Штати створюють міцний фундамент профіциту на деякий час (нафта і зріджений газ буде відігравати тут важливу роль).
Трохи пробігся інтернетом. Ось така новина https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/10/634833/ Ми тут якось детально описували сезонність нашу. Металургія є важливою складовою, особливо весна-літо. В квітні стартує активний сезон нашої металургії, якщо побоювання, озвучені в цитованій статті виправдаються, це стане негативним чинником для експортних надходжень і курсу грн. Оскільки в сезон металурги не чекають крайніх термінів і заводять гроші швидше (днів за 60), ми можемо відчути зменшення цін на метал уже в червні. Очевидно це не сигнал "все пропало, 30" але додатковий аргумент проти надмірного зміцнення національної валюти (актуально для очікуючих 25 і менше). Зрозуміло, що збільшення мита спрямоване проти ЄС, в першу чергу, і Китаю. Цілі далеко не економічні а політичні (я про це часто відверто і детально писав). Але ми відчуємо це також і через падіння ціни і через можливі зменшення експорту, адже якщо в ЄС залишиться більше продукції їх металургії чи китайської, то для нашої буде значно менше місця. А далекий експорт (США, багата Азія) нам серйозно перекритий керченським мостом. Саме тут і порилася мабуть собака екстренної закупки продукції Дженерал Електрик. Тягати в Одесу нема чим... Ну і може будуть в замін якісь приференції на амер ринку.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3064
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1445 раз.
Подякували: 2149 раз.
 
Профіль
1
1
7
  #<1 ... 869870871872
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 4992
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3805
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12608)
10.03.2018 18:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.