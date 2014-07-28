Додано: Пон 12 бер, 2018 21:32

Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?

Надеюсь, бывалые поняли глубину вопроса.Раньше при таких перекосах хоть кто то выступал, мол павезло, так получилось.А тут тишина, как бы всё по плану, пипец полный.Не, ну понятны победные реляции голодранцев, рассчитывающих жизнь от зряплаты до зряплаты в гривнах, пусть повеселятся хоть чуток.А я серьёзно задумался над откупом.Я в этом году все гривневые приходы ещё не конвертировал, т к курс постоянно падал, т о накопилось.На текущей неделе поступит ещё вал выручка с опозданием на мб.За ним и наличка припадёт ещё сильней.Как то уже ниже 26 хочется купить, тем более что расчёты были и выше 27 и до текущих цен.Неужели обнаглеют до спуска к 25 в марте, это конечно приколом будет.Но в марте я могу понять это выплатой долга и сдачей под овгз(думаю что в приказном порядке) и поспешными аграриями наученными в прошлые сезоны.Где то так, но эти чудеса моей любимой Родины начинают удивлять.Страна с растущим долгом, ведущая войну, без энергоносителей в нужном объёме, с полуразрушенной БС, с оттоком рук и мозгов за границу, чуть ли не лидер в мире по росту доходов и ревальвации(укреплению) нацвалюты.

Мда, как грубо обмануто население, как и чем и когда это вылезет я не знаю, но будет неприятно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.