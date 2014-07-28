viewtopic.php?p=4275368#p4275368 тут було про борги не бідних країн, думаю, показово. Про штатівський борг є дилема нобелівського лауреату. Для того, щоб забезпечити країни світу необхідною кількістю долара США для формування валютних резервів необхідно щоб в США постійно спостерігався дефіцит платіжного балансу (отже, великий зовнішній борг). Але, дефіцит платіжного балансу підриває довіру до американської валюти і зменшує її цінність, як резервного активу. Тому, для зміцнення довіри, потрібні періоди профіциту балансу. Здається саме так звучить дилема Тріффіна. Підозрюю, зараз Штати створюють міцний фундамент профіциту на деякий час (нафта і зріджений газ буде відігравати тут важливу роль). Трохи пробігся інтернетом. Ось така новина https://www.epravda.com.ua/news/2018/03/10/634833/ Ми тут якось детально описували сезонність нашу. Металургія є важливою складовою, особливо весна-літо. В квітні стартує активний сезон нашої металургії, якщо побоювання, озвучені в цитованій статті виправдаються, це стане негативним чинником для експортних надходжень і курсу грн. Оскільки в сезон металурги не чекають крайніх термінів і заводять гроші швидше (днів за 60), ми можемо відчути зменшення цін на метал уже в червні. Очевидно це не сигнал "все пропало, 30" але додатковий аргумент проти надмірного зміцнення національної валюти (актуально для очікуючих 25 і менше). Зрозуміло, що збільшення мита спрямоване проти ЄС, в першу чергу, і Китаю. Цілі далеко не економічні а політичні (я про це часто відверто і детально писав). Але ми відчуємо це також і через падіння ціни і через можливі зменшення експорту, адже якщо в ЄС залишиться більше продукції їх металургії чи китайської, то для нашої буде значно менше місця. А далекий експорт (США, багата Азія) нам серйозно перекритий керченським мостом. Саме тут і порилася мабуть собака екстренної закупки продукції Дженерал Електрик. Тягати в Одесу нема чим... Ну і може будуть в замін якісь приференції на амер ринку. П.С. Зустрів в "Контексті..." зауваження шановного Сибарита. Звичайно НБУ немає нічого спільного з ПДВ. Очевидно, я мав на увазі тріумвірат казначейства-мінфіну-НБУ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Не знаю, по-моему, Штаты на сегодня единственное исключение из правила по вполне понятным причинам. Во всех остальных странах постоянный отрицательный торгбаланс рано или поздно приводит к девальвации, или дефолту, или тому и другому вместе.
США сохранили окончательные антидемпинговые пошлины на уровне предварительных на катанку из Украины - 34,98-44,03%
Министерство торговли США (The Department of Commerce) определило окончательные антидемпинговые пошлины при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины на уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию "Метинвест") в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%.
Грйс-мэн написав:США сохранили окончательные антидемпинговые пошлины на уровне предварительных на катанку из Украины - 34,98-44,03%
Министерство торговли США (The Department of Commerce) определило окончательные антидемпинговые пошлины при импорте катанки из углеродной и легированной стали происхождением из Украины на уровне ранее рассчитанных предварительных антидемпинговых пошлин в отношении "ArcelorMittal Кривой Рог" и Енакиевского метзавода (ЕМЗ, входит в компанию "Метинвест") в размере 44,03%, в отношении других украинских производителей - 34,98%.
Добавлю только, что на нашу внешнюю торговлю прямо это повлияет весьма слабо. Не знаю, как именно по металлу, но вообще по данным Госстата наш экспорт в США составил в 2017 всего 828,1 млн. долл. при общем экспорте Украины 43266,6 млн. долл., т.е. всего 1,9%.
Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом? Надеюсь, бывалые поняли глубину вопроса.Раньше при таких перекосах хоть кто то выступал, мол павезло, так получилось.А тут тишина, как бы всё по плану, пипец полный.Не, ну понятны победные реляции голодранцев, рассчитывающих жизнь от зряплаты до зряплаты в гривнах, пусть повеселятся хоть чуток.А я серьёзно задумался над откупом.Я в этом году все гривневые приходы ещё не конвертировал, т к курс постоянно падал, т о накопилось.На текущей неделе поступит ещё вал выручка с опозданием на мб.За ним и наличка припадёт ещё сильней.Как то уже ниже 26 хочется купить, тем более что расчёты были и выше 27 и до текущих цен.Неужели обнаглеют до спуска к 25 в марте, это конечно приколом будет.Но в марте я могу понять это выплатой долга и сдачей под овгз(думаю что в приказном порядке) и поспешными аграриями наученными в прошлые сезоны.Где то так, но эти чудеса моей любимой Родины начинают удивлять.Страна с растущим долгом, ведущая войну, без энергоносителей в нужном объёме, с полуразрушенной БС, с оттоком рук и мозгов за границу, чуть ли не лидер в мире по росту доходов и ревальвации(укреплению) нацвалюты. Мда, как грубо обмануто население, как и чем и когда это вылезет я не знаю, но будет неприятно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.