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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 871872873874>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:43

"Керманычи" от "хозяйственников" ничем не отличаются, даже хуже.
"Хозейственники" просто держали курс пА 8, а эти ещё ревальвируют (варварским высасыванием гривны)

А результат будет аналогичным - сумасшедший отрицательный торг. баланс, нарастание госдолга, - и в итоге коррекция курса до "уравновешивания" перекосов.
Традиционно у нас эти коррекции происходят перед началом сезона "back to school"

Но в этом году лето началось в феврале :-)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 12 бер, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:44

Ещё, по мере возможности просьба к тем коллегам, кто в состоянии прокомментировать основные нововведения подписанного закона о валюте.Особенно прошу пояснить, как нынче можно ли валюту перечислять физ на физ с карты на карту, пополнять чужой счёт.ну типа заробитчан или типа вывода средств с форекса, крипты и подобного.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:48

Я в трамвае написал так - по законам ТА при вертикальном графике имеет место скорого разворота тренда.У нас что то подобное по гривна-доллар.Хоть и ТА малоприменим к нашей паре, но мысль не даёт покоя.Может Снупик заглянет и выскажет своё авторитетное по ТА.Ау, дружище давай появляйся почаще.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:05

  Faceless написав:
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?


Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.

Вітаю, друзі. А чим принцип "рука на пульсі" уже не влаштовує? Адже ознаки близького розвороту обговорювалися тут не раз, вони абсолютно відомі. Треба слідкувати, особливо, якщо гроші не на депо (я грн з зливу закинув на 3 місяці до кінця квітня). Адже по обємах і динаміці заходу валюти можемо і 25 побачити, то для чого купляти дорого? А можна й усереднюватися з пробиттям 26...
Вкладчик 1234. скільки можна тіні власної лякатися? Читали що я писав про наслідки легалізації? Бачили сьогоднішні сигнали по податковій амністії?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:10

  orest написав:скільки можна тіні власної лякатися? Читали що я писав про наслідки легалізації? Бачили сьогоднішні сигнали по податковій амністії?

Пока все перемоги фейковые, а-ля "сферический гиперлуп в космосе".
Т.е. просто позитивный информационный шум, я бы даже сказал "информационный мусор"

И цель очень проста: усыпить бдительность, создать атмосферу "перемоги". А потом свалить закономерные провалы сами знаете на кого :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:30

  orest написав:
  Faceless написав:
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?


Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.

Вітаю, друзі. А чим принцип "рука на пульсі" уже не влаштовує? Адже ознаки близького розвороту обговорювалися тут не раз, вони абсолютно відомі. Треба слідкувати, особливо, якщо гроші не на депо (я грн з зливу закинув на 3 місяці до кінця квітня). Адже по обємах і динаміці заходу валюти можемо і 25 побачити, то для чого купляти дорого? А можна й усереднюватися з пробиттям 26...
Вкладчик 1234. скільки можна тіні власної лякатися? Читали що я писав про наслідки легалізації? Бачили сьогоднішні сигнали по податковій амністії?


Логично - усреднение, сфетофор фунтика.
А рука на пульсе уже и запульсировала, поэтому и вопрос возник преждевременно как бы.Против покупки смущает середина месяца и дальнейшие выплаты по долгу, под которые ещё будут грести.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:32

Не могу не подколоть гривнепатриотов...
Если среднегодовой курс будет 29,30, тогда в конце года для них будет вешалка в виде курса примерно 34-35. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:35

  Vitl написав:
  vitaliy0734998884 написав:подскажите пожалуйста )
господа спекулянты доллар когда лутше здать сейчас или летом ?
спасибо )


Лутше всего по мере надобности...

летом ремонт срочно нужно зделать и я вот думаю когда продать бакс ,( из проданой квартиры) . хочу спросить продавть сейчас или летом ?,( июль, август)
:D
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:39

  Faceless написав:
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?


Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.

переживаю очень сильно :, уже понимаю что - в ремонт не влажу ) :cry:
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:43

Позволю себе немного оффтопа по технологиям создания перемог.
Много текста размещать не буду, дам "завязку" и ссылку, по которой разгадка "секрета"
как еще купить голоса на Выборах?

РБК пишет:

В целом ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты. Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью выполнения к ним майских указов, говорят эксперты.

Муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник Московского государственного университета Василий Дикарев сообщил РБК, что в конце февраля сотрудникам университета выдали «необычайно высокую» зарплату. «У многих есть разные надбавки, но эта выплата не укладывалась ни в какую логику. По расчетам активистов МГУ, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад», — сказал Дикарев.

По словам другого преподавателя МГУ, сотрудники получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100–120 тыс. руб., уточнил он. Руководство никак не объяснило преподавателям повышение. «Никаких объяснений не было, полное молчание. Мы даже удивились», — заявил собеседник РБК. О внезапном росте зарплат сотрудников МГУ ​сообщала также Би-би-си.

https://ecworld.livejournal.com/689239.html

Для общего развития советую ознакомиться.
Уверен на 99%, что такой метод будет применён и у нас
Всё IMHO
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