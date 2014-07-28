"Керманычи" от "хозяйственников" ничем не отличаются, даже хуже. "Хозейственники" просто держали курс пА 8, а эти ещё ревальвируют (варварским высасыванием гривны)
А результат будет аналогичным - сумасшедший отрицательный торг. баланс, нарастание госдолга, - и в итоге коррекция курса до "уравновешивания" перекосов. Традиционно у нас эти коррекции происходят перед началом сезона "back to school"
Но в этом году лето началось в феврале
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 12 бер, 2018 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Ещё, по мере возможности просьба к тем коллегам, кто в состоянии прокомментировать основные нововведения подписанного закона о валюте.Особенно прошу пояснить, как нынче можно ли валюту перечислять физ на физ с карты на карту, пополнять чужой счёт.ну типа заробитчан или типа вывода средств с форекса, крипты и подобного.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я в трамвае написал так - по законам ТА при вертикальном графике имеет место скорого разворота тренда.У нас что то подобное по гривна-доллар.Хоть и ТА малоприменим к нашей паре, но мысль не даёт покоя.Может Снупик заглянет и выскажет своё авторитетное по ТА.Ау, дружище давай появляйся почаще.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?
Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.
Вітаю, друзі. А чим принцип "рука на пульсі" уже не влаштовує? Адже ознаки близького розвороту обговорювалися тут не раз, вони абсолютно відомі. Треба слідкувати, особливо, якщо гроші не на депо (я грн з зливу закинув на 3 місяці до кінця квітня). Адже по обємах і динаміці заходу валюти можемо і 25 побачити, то для чого купляти дорого? А можна й усереднюватися з пробиттям 26... Вкладчик 1234. скільки можна тіні власної лякатися? Читали що я писав про наслідки легалізації? Бачили сьогоднішні сигнали по податковій амністії?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?
Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.
Вітаю, друзі. А чим принцип "рука на пульсі" уже не влаштовує? Адже ознаки близького розвороту обговорювалися тут не раз, вони абсолютно відомі. Треба слідкувати, особливо, якщо гроші не на депо (я грн з зливу закинув на 3 місяці до кінця квітня). Адже по обємах і динаміці заходу валюти можемо і 25 побачити, то для чого купляти дорого? А можна й усереднюватися з пробиттям 26... Вкладчик 1234. скільки можна тіні власної лякатися? Читали що я писав про наслідки легалізації? Бачили сьогоднішні сигнали по податковій амністії?
Логично - усреднение, сфетофор фунтика. А рука на пульсе уже и запульсировала, поэтому и вопрос возник преждевременно как бы.Против покупки смущает середина месяца и дальнейшие выплаты по долгу, под которые ещё будут грести.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Позволю себе немного оффтопа по технологиям создания перемог. Много текста размещать не буду, дам "завязку" и ссылку, по которой разгадка "секрета"
как еще купить голоса на Выборах?
РБК пишет:
В целом ряде научных учреждений и больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты. Это связано с близкими президентскими выборами и необходимостью выполнения к ним майских указов, говорят эксперты.
Муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник Московского государственного университета Василий Дикарев сообщил РБК, что в конце февраля сотрудникам университета выдали «необычайно высокую» зарплату. «У многих есть разные надбавки, но эта выплата не укладывалась ни в какую логику. По расчетам активистов МГУ, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад», — сказал Дикарев.
По словам другого преподавателя МГУ, сотрудники получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100–120 тыс. руб., уточнил он. Руководство никак не объяснило преподавателям повышение. «Никаких объяснений не было, полное молчание. Мы даже удивились», — заявил собеседник РБК. О внезапном росте зарплат сотрудников МГУ сообщала также Би-би-си.