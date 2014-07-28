Додано: Пон 12 бер, 2018 21:44

Ещё, по мере возможности просьба к тем коллегам, кто в состоянии прокомментировать основные нововведения подписанного закона о валюте.Особенно прошу пояснить, как нынче можно ли валюту перечислять физ на физ с карты на карту, пополнять чужой счёт.ну типа заробитчан или типа вывода средств с форекса, крипты и подобного.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.