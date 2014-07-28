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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 871872873874
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:14

  Vitl написав:Не могу не подколоть гривнепатриотов...
Если среднегодовой курс будет 29,30, тогда в конце года для них будет вешалка в виде курса примерно 34-35. :D

Пока похоже на среднегодовой равный прошлогоднему -+ 10%. По логике плюс 10% на разницу по депоставкам и инфляции грн доллар. Ну или совсем равный прошлогоднему. Вот чувствуется скорый разворот. Но рост? Вряд ли, скорее стабилизец временный. Не покупаю и не продаю. Задолбался реально пухнуть головой. Просто живу, трачу, излишки вкладываю в развитие. Всего и всем желаю.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:42

  lincoln2 написав:
Предполагаю ,что аграрии ,которых в мае-июле 2017 "подстригли",а именно курс с февраля 2017 плавно снижался , и все тянули до последнего возможного , не сливая ,в надежде на более высокие уровни ,а он все снижался...в 2018 стали умнее и все что могли - завели в январе-феврале 2018, под продажу в грн на МБ , и сейчас УЖЕ заблаговременно по большей части в грн ( как тут уже держат ,тут вариантов много от депо до ОВГЗ ) и будут использовать по мере необходимости...тоесть ожидаемый приток весенне-летний по ним будет ниже...


Нихт. Все бабки в зерне. Огромные выкупленные стоки. Ждем сезонального роста цены, чтобы слиться. По текущим отгрузкам валюта заходит практически в режиме предоплаты. А сидеть в длинной позиции по гривне не комильфо - придется хеджироваться под 15+% годовых. ("За всю Одессу" не скажу, сужу по своему предприятию)
Востаннє редагувалось ulanusa1 в Вів 13 бер, 2018 00:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21

  vitaliy0734998884 написав:
  Faceless написав:
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?


Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.

переживаю очень сильно :, уже понимаю что - в ремонт не влажу ) :cry:


Фейслес, я недавно раскрывал товарисча, купившего биткоины за квартиру и машину.Похоже таких много стало.Вопрос - мы как то будем бороться с этим явлением и позором в форуме.Или они будут считать, что умнее, нас олимпиадников :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:31

  vitaliy0734998884 написав:
  Faceless написав:
Vitl написав:Господа спекулянты, у меня к вам тоже вопрос - доллар лутше когда купить. сейчас или летом?


Сам в раздумьях. Впечатление, что сейчас бакс так просадили, что и летом ниже не будет.

переживаю очень сильно :, уже понимаю что - в ремонт не влажу ) :cry:


Дарагой чел, ты забыл рассказать. что типа купил па 26,80 и т д и т п.Зачем нам твой ремонт и прочие сопли.Здесь вот при 26 стал вопрос покупки, а кто тебе на падающем тренде посоветовал покупать тот пусть и ответит. что сдашь ты их в безубыток наверное не раньше осени.И запомни, что эта тема не для кривляний и тупизны :mrgreen:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 01:20

Не знаю, друзья ...
Буду рад, если прав orest со своим оптимизмом, но я склоняюсь к мнению Вкладчик1234 (пост от 21.43 на предыдущей странице).
Что-то мне это напоминает пир во время чумы.
Слишком резко, слишком быстро.
В трамвае сравнил с прошлым годом -
В прошлом году максимум курса был 27,72, минимум - 25,44, т.е. разница 2,28 за 7 месяцев.
В этом максимум - 28,87, сегодня уже 25,92, т.е. разница уже 2,95 за 1,5 мес. и, похоже, ещё не вечер.

Не вижу решительных успехов в экономике, соответствующих такому укреплению гривни. Слишком смахивает на спекулятивную игру. А при игре, да когда главный игрок весит в 10 раз больше остальных вместе взятых, можно кратковременно сделать что угодно.
ЛАД
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  #<1 ... 871872873874
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