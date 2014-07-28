lincoln2 написав:

Предполагаю ,что аграрии ,которых в мае-июле 2017 "подстригли",а именно курс с февраля 2017 плавно снижался , и все тянули до последнего возможного , не сливая ,в надежде на более высокие уровни ,а он все снижался...в 2018 стали умнее и все что могли - завели в январе-феврале 2018, под продажу в грн на МБ , и сейчас УЖЕ заблаговременно по большей части в грн ( как тут уже держат ,тут вариантов много от депо до ОВГЗ ) и будут использовать по мере необходимости...тоесть ожидаемый приток весенне-летний по ним будет ниже...