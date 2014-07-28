Додано: Вів 13 бер, 2018 10:42

Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка

Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол

Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437

Лютий 7 691 4 685 1 503 324

Бер6 дн 2 537 1 428 554,5

Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але він зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).

Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.