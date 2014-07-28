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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 872873874875
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:19

orest
О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал.
Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные.
Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта.
Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки.
"гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.

P.s. По депозитам быстро могу предложить только это https://index.minfin.com.ua/bank/stat/passive.php.
Если получится, попробую поискать подробнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 13 бер, 2018 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:22

  Vitl написав:
  Faceless написав:
  Vitl написав:Фейслес, я недавно раскрывал товарисча, купившего биткоины за квартиру и машину.Похоже таких много стало.Вопрос - мы как то будем бороться с этим явлением и позором в форуме.Или они будут считать, что умнее, нас олимпиадников

Не надо с ними бороться. Для них можно разве что приготовить ссылки где можно недорого купить коньяка и валокордина


Та да, может я как обычно, больше чем нужно...Но можно ж без каверканий и без придумок всяких спросить, то чего никто не знает :) Пусть живут, лишь бы не плодились :)

зря вы так ребята, лично я ничего не придумал . Фантазеры вы !
а межбанк ростет будем ждать) а у вас везде ВИТЛ" ЗРаДА" "ОБМАН" так можна и у психушку попасть :D
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:31

  orest написав:Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?


За январь 18-го:
юр.: 382,8 млрд (-5,2% к декабря)
физ.: 471,9 млрд (-0,1% к декабрю)
leo
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:45

  ЛАД написав:orest
О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал.
Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные.
Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта.
Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки.
"гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.

P.s. По депозитам быстро могу предложить только это https://index.minfin.com.ua/bank/stat/passive.php.
Если получится, попробую поискать подробнее.

Бачив коментар Сибарита. В середині банку в 90%+ випадків закриваються "свої" (коли своїм експортом підприємства закривають свій же імпорт, адже чистих експ імп у нас мало). Тому такі операції можна прийняти за 0, вони погоди не роблять і навіть НБУ їх не розглядає для формування курсу. Власне МБ і складається з вагомих перекосів і зараз ми маємо там щомісяця 1 млрд чи більше надлишкової пропозиції і як не крути - це справжній ріст ринку (МБ).
НБУ рухами курсу може стимулювати здачу валюти, але такі методи потрібні тоді, коли треба витрушувати "матраси". Зараз природа надлишку в іншому і ціна валюти формується на перетині попиту і пропозиції. Тому важливо зрозуміти, чому саме і хто зараз заводить стільки, валячи курс. Доки це ще буде тривати чи буде вихід валюти з країни потім і тд. Своє бачення і роздуми здогадки я викладаю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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