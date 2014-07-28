orest О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал. Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные. Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта. Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки. "гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.
Vitl написав:Фейслес, я недавно раскрывал товарисча, купившего биткоины за квартиру и машину.Похоже таких много стало.Вопрос - мы как то будем бороться с этим явлением и позором в форуме.Или они будут считать, что умнее, нас олимпиадников
Не надо с ними бороться. Для них можно разве что приготовить ссылки где можно недорого купить коньяка и валокордина
Та да, может я как обычно, больше чем нужно...Но можно ж без каверканий и без придумок всяких спросить, то чего никто не знает Пусть живут, лишь бы не плодились
зря вы так ребята, лично я ничего не придумал . Фантазеры вы ! а межбанк ростет будем ждать) а у вас везде ВИТЛ" ЗРаДА" "ОБМАН" так можна и у психушку попасть
ЛАД написав:orest О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал. Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные. Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта. Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки. "гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.
Бачив коментар Сибарита. В середині банку в 90%+ випадків закриваються "свої" (коли своїм експортом підприємства закривають свій же імпорт, адже чистих експ імп у нас мало). Тому такі операції можна прийняти за 0, вони погоди не роблять і навіть НБУ їх не розглядає для формування курсу. Власне МБ і складається з вагомих перекосів і зараз ми маємо там щомісяця 1 млрд чи більше надлишкової пропозиції і як не крути - це справжній ріст ринку (МБ). НБУ рухами курсу може стимулювати здачу валюти, але такі методи потрібні тоді, коли треба витрушувати "матраси". Зараз природа надлишку в іншому і ціна валюти формується на перетині попиту і пропозиції. Тому важливо зрозуміти, чому саме і хто зараз заводить стільки, валячи курс. Доки це ще буде тривати чи буде вихід валюти з країни потім і тд. Своє бачення і роздуми здогадки я викладаю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.