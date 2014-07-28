Додано: Вів 13 бер, 2018 15:19

О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал.Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные.Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта.Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки."гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.P.s. По депозитам быстро могу предложить только этоЕсли получится, попробую поискать подробнее.