orest О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал. Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные. Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта. Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки. "гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.
Vitl написав:Фейслес, я недавно раскрывал товарисча, купившего биткоины за квартиру и машину.Похоже таких много стало.Вопрос - мы как то будем бороться с этим явлением и позором в форуме.Или они будут считать, что умнее, нас олимпиадников
Не надо с ними бороться. Для них можно разве что приготовить ссылки где можно недорого купить коньяка и валокордина
Та да, может я как обычно, больше чем нужно...Но можно ж без каверканий и без придумок всяких спросить, то чего никто не знает Пусть живут, лишь бы не плодились
зря вы так ребята, лично я ничего не придумал . Фантазеры вы ! а межбанк ростет будем ждать) а у вас везде ВИТЛ" ЗРаДА" "ОБМАН" так можна и у психушку попасть
ЛАД написав:orest О том, что ОВГЗ не объясняют такой приток валюты я писал. Но дело в том, что есть и др. облигации и займы, информацию о кот. найти сложнее. И суммы там могут быть тоже вполне приличные. Резкий рост объёма торгов на МБ в 1,6 раза тоже не совсем показателен. Уже писал, на МБ мы видим только то, что не смогли купить-продать внутри банков. Так что общий объём мог в принципе вырасти значительно меньше или даже уменьшиться. Хотя вполне объяснимо, что объём торгов валютой в Украине растёт - по отчётам что Госстата, что НБУ наблюдается заметный рост и экспорта и импорта. Что мне непонятно и вызывает сильные подозрения в объективности процесса - слишком внезапное и резкое появление избыточного притока валюты. До 24 янв. валюты нет, а с 24 вдруг появился как джинн их бутылки. "гравець в 10 раз більший інших" - я, когда писал, имел ввиду именно НБУ, и спекуляцией он может заниматься даже не для заработка, а именно для скупки доллара для выплаты долгов - купить легче и дешевле на падающем рынке.
Бачив коментар Сибарита. В середині банку в 90%+ випадків закриваються "свої" (коли своїм експортом підприємства закривають свій же імпорт, адже чистих експ імп у нас мало). Тому такі операції можна прийняти за 0, вони погоди не роблять і навіть НБУ їх не розглядає для формування курсу. Власне МБ і складається з вагомих перекосів і зараз ми маємо там щомісяця 1 млрд чи більше надлишкової пропозиції і як не крути - це справжній ріст ринку (МБ). НБУ рухами курсу може стимулювати здачу валюти, але такі методи потрібні тоді, коли треба витрушувати "матраси". Зараз природа надлишку в іншому і ціна валюти формується на перетині попиту і пропозиції. Тому важливо зрозуміти, чому саме і хто зараз заводить стільки, валячи курс. Доки це ще буде тривати чи буде вихід валюти з країни потім і тд. Своє бачення і роздуми здогадки я викладаю...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
зря вы так ребята, лично я ничего не придумал . Фантазеры вы ! а межбанк ростет будем ждать) а у вас везде ВИТЛ" ЗРаДА" "ОБМАН" так можна и у психушку попасть
Собственно мы живём в определённой степени в самой настоящей психушке.Статистика говорит о величайшем проценте больных этим среди населения.Обман и зрада присутствуют , это видно невооружённым глазом.Яркий пример - это как тебя за коки поймали и не только тебя.Сегодня общался с людьми с приличным доходом, говорят мы набирали па 27,2 па 26,8 и не ожидали такой подставы.Никто не ожидал, это и есть обман и зрада.Эти твари дали людям и бизнесу ориентир в виде бюджетного курса и отимели всех лихо.Вот теперь чмокай их в одно место и жди пока выйдешь в безубыток.Извини если я грубовато, стиль такой
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Сегодня общался с людьми с приличным доходом, говорят мы набирали па 27,2 па 26,8 и не ожидали такой подставы.Никто не ожидал, это и есть обман и зрада.Эти твари дали людям и бизнесу ориентир в виде бюджетного курса и отимели всех
В точку ! И вот по этому и наблюдаем цены в магазинах на месте или вверх , и рассосется это нескоро увы .
За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.
Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.
Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.
Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов.
Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил. Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно.
Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил. Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно.
Моя версия гривнеукрепляжа в марте - пылесос валюты для экономии звр дл выплаты долга.Глобально этот процесс у нас теперь будет постоянным.Но должны быть передышки и создание иллюзий умелого регулирования.Даже ТА сработал, о кот я вчера упоминал, сегодня на налике коррекция.График не может быть долгое время вертикальным.Я откуп откладываю, т к по моей версии выплаты до конца месяца, помнится 4мя порциями в марте.Забегая наперёд напомню, что свн ничего хорошего не ждёт в ближайшей перспективе, т к на Пасху и на майские традиционно доллар опять упадёт А потом лето с понижением бизнес активности и отпусками.Думаю, может вообще гривну не тратить Аж сам засмеялся...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
orest написав:Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
За январь 18-го: юр.: 382,8 млрд (-5,2% к декабря) физ.: 471,9 млрд (-0,1% к декабрю)
Спасибо.Я помнил что у физиков 4ХХ лярда.Помнил потому, что просто диву даюсь, как можно дойти до такого сумасшествия и такую сумму загнать этим спекулянтам обманщикам и манипуляторам.А потом с протянутой рукой выпрашивать свои деньги обратно.Заметьте, что эта сумма не вновь прибывшие деньги.Львиная доля там пролонгированных депозитов, которые обесценились в разы за счёт девала.И держат их бурбахи с лозунгами - мы заробляем в грывне, наши деньги грывна, доход считают в грывне.А потом становится понятно, что многие люди имеют то, что заслуживают.Потом ходят с флагами к АП, просят простить валютные кредиты и т п.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.