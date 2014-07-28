как один из вариантов , частичный приток валюты на МБ вызван тем что , банки Реальные нерезы , имеющие значительный потенциал валюты на своих счетах ( реального кредитования валютного , можно сказать у нас мало , а валюты много ), зарабатывать им нужно на чем то , но ставка 14.5 была не сильно интересна ...и тода НБУ начал поднимать ставку , вот те и решили заработать , более активно вкладываясь в ГРН инструменты ( разные,не только ОВГЗ и депосертификаты ) по более высокой ставке при этом , ессно сливая валютную заначку на МБ...а если ставку к 18-19-20 загонят , думаю желающих появится еще больше ,особенно если возвращение МВФ на горизонте замаячит ..
За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.
Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.
Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.
Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов.
Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил. Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно.
А МБ виріс в порівнянні з аналогічним періодом 2017 на 3 450 млн (це тільки пропозиція, тобто поділено на 2)
Чиновники вполне могли приподнять рынок, чтобы помочь завести кому-то валюту в страну, и выгоднее ее конвертировать.