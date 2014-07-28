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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 873874875876
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:42

как один из вариантов , частичный приток валюты на МБ вызван тем что , банки Реальные нерезы , имеющие значительный потенциал валюты на своих счетах ( реального кредитования валютного , можно сказать у нас мало , а валюты много ), зарабатывать им нужно на чем то , но ставка 14.5 была не сильно интересна ...и тода НБУ начал поднимать ставку , вот те и решили заработать , более активно вкладываясь в ГРН инструменты ( разные,не только ОВГЗ и депосертификаты ) по более высокой ставке при этом , ессно сливая валютную заначку на МБ...а если ставку к 18-19-20 загонят , думаю желающих появится еще больше ,особенно если возвращение МВФ на горизонте замаячит ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36

  ЛАД написав:В трамвае генсек ООН меня опередил с цитатой https://kurs.com.ua/novost/57202-%E2%80%8Bnacbank-kupil-bolshe-milliarda-dollarov/.
Выложу и здесь:
За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.

Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.

Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.

Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов.

Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил.
Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно.

А МБ виріс в порівнянні з аналогічним періодом 2017 на 3 450 млн (це тільки пропозиція, тобто поділено на 2) :wink:

Чиновники вполне могли приподнять рынок, чтобы помочь завести кому-то валюту в страну, и выгоднее ее конвертировать.

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... he-3866647
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 березня 2018 року, до державного бюджету залучено 1 080 022 841,95 гривень.

По депозитах юриків подивимося лютий-березень. Очікую відчутного росту. Фізики зараз не показові. Ще треба спостерігати за репатріацією, якщо основні суми будуть залишатися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

я вам свежака приготовил, там и депозиты и каренсиборд, с пылу жару, всё как Вы любите)
специально ребят на Институтской пнул чтоб быстрее публиковали (лол)
viewtopic.php?p=4320889#p4320889
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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  #<1 ... 873874875876
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