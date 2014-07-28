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Додано: Вів 13 бер, 2018 20:42
как один из вариантов , частичный приток валюты на МБ вызван тем что , банки Реальные нерезы , имеющие значительный потенциал валюты на своих счетах ( реального кредитования валютного , можно сказать у нас мало , а валюты много ), зарабатывать им нужно на чем то , но ставка 14.5 была не сильно интересна ...и тода НБУ начал поднимать ставку , вот те и решили заработать , более активно вкладываясь в ГРН инструменты ( разные,не только ОВГЗ и депосертификаты ) по более высокой ставке при этом , ессно сливая валютную заначку на МБ...а если ставку к 18-19-20 загонят , думаю желающих появится еще больше ,особенно если возвращение МВФ на горизонте замаячит ..
Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36
А МБ виріс в порівнянні з аналогічним періодом 2017 на 3 450 млн (це тільки пропозиція, тобто поділено на 2)
По депозитах юриків подивимося лютий-березень. Очікую відчутного росту. Фізики зараз не показові. Ще треба спостерігати за репатріацією, якщо основні суми будуть залишатися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
я вам свежака приготовил, там и депозиты и каренсиборд, с пылу жару, всё как Вы любите)
специально ребят на Институтской пнул чтоб быстрее публиковали (лол)
viewtopic.php?p=4320889#p4320889
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 14 бер, 2018 00:00
За цифры спасибо.А с выводами не соглашусь.Денежная база выросла Значит это должно найти отражение в снижении курса гривны.Расчёт КБ вообще оставим в покое, т к считать его на заёмные средства некорректно.Но даже не это главное, в перспективе после выплат долгов и КБ не в пользу гривны станет.Плавный переход от дна па 23 к миротворцам - это анекдот.Связь суровая и отчётливая Скорее миротворцы будут валюту сдавать типа как на олимпиаде или евро12, т о наполнят валютой рынок
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 14 бер, 2018 00:08
orest
По подсказке Corpocrator"а (большое спасибо!) депозиты можно посмотреть "Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика" "Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 02'2018" "Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)".
Депозиты у юриков февр. к янв. выросли в нац. валюте на 0,3%, в инвалюте не изменились.
Кроме последнего ещё интересно глянуть "Огляди сектору депозитних корпорацій (НБУ та банків) за оперативними даними". Посмотрел и несколько удивился:
Первая цифра 2017, вторая январь, третья февраль и изм. в % к прошлому году и месяцу.
Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.
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