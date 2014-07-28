Додано: Вів 13 бер, 2018 20:42

как один из вариантов , частичный приток валюты на МБ вызван тем что , банки Реальные нерезы , имеющие значительный потенциал валюты на своих счетах ( реального кредитования валютного , можно сказать у нас мало , а валюты много ), зарабатывать им нужно на чем то , но ставка 14.5 была не сильно интересна ...и тода НБУ начал поднимать ставку , вот те и решили заработать , более активно вкладываясь в ГРН инструменты ( разные,не только ОВГЗ и депосертификаты ) по более высокой ставке при этом , ессно сливая валютную заначку на МБ...а если ставку к 18-19-20 загонят , думаю желающих появится еще больше ,особенно если возвращение МВФ на горизонте замаячит ..