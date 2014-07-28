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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 874875876877>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:42

как один из вариантов , частичный приток валюты на МБ вызван тем что , банки Реальные нерезы , имеющие значительный потенциал валюты на своих счетах ( реального кредитования валютного , можно сказать у нас мало , а валюты много ), зарабатывать им нужно на чем то , но ставка 14.5 была не сильно интересна ...и тода НБУ начал поднимать ставку , вот те и решили заработать , более активно вкладываясь в ГРН инструменты ( разные,не только ОВГЗ и депосертификаты ) по более высокой ставке при этом , ессно сливая валютную заначку на МБ...а если ставку к 18-19-20 загонят , думаю желающих появится еще больше ,особенно если возвращение МВФ на горизонте замаячит ..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:36

  ЛАД написав:В трамвае генсек ООН меня опередил с цитатой https://kurs.com.ua/novost/57202-%E2%80%8Bnacbank-kupil-bolshe-milliarda-dollarov/.
Выложу и здесь:
За период с начала года Национальный банк путем проведения интервенций и аукционов по покупке валюты приобрел на межбанковском валютном рынке 1134,8 млн. долларов США. Только за вчерашний и сегодняшний день золотовалютные резервы пополнились на 151,2 млн. долларов.

Параллельно за этот же период времени Нацбанк продал путем проведения интервенций и аукционов 266,8 млн. долларов США.

Так называемая«чистая покупка» (превышение купленных объемов валюты над проданными) регулятором составила 868 млн. долларов США.

Несмотря на это, за первые два месяца 2018 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 400 млн. долларов – с 18808,45 до 18409,8 млн. долларов.

Так что если события на валютном рынке следствие действий НБУ, то он свою задачу довольно успешно выполнил.
Для экономики это, правда, не очень здорово, но для возврата долгов оказалось полезно.

А МБ виріс в порівнянні з аналогічним періодом 2017 на 3 450 млн (це тільки пропозиція, тобто поділено на 2) :wink:

Чиновники вполне могли приподнять рынок, чтобы помочь завести кому-то валюту в страну, и выгоднее ее конвертировать.

https://ubr.ua/finances/exchange-market ... he-3866647
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 13 березня 2018 року, до державного бюджету залучено 1 080 022 841,95 гривень.

По депозитах юриків подивимося лютий-березень. Очікую відчутного росту. Фізики зараз не показові. Ще треба спостерігати за репатріацією, якщо основні суми будуть залишатися...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

я вам свежака приготовил, там и депозиты и каренсиборд, с пылу жару, всё как Вы любите)
специально ребят на Институтской пнул чтоб быстрее публиковали (лол)
viewtopic.php?p=4320889#p4320889
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 00:00

  Corpocrator написав:я вам свежака приготовил, там и депозиты и каренсиборд, с пылу жару, всё как Вы любите)
специально ребят на Институтской пнул чтоб быстрее публиковали (лол)
viewtopic.php?p=4320889#p4320889


За цифры спасибо.А с выводами не соглашусь.Денежная база выросла :!: Значит это должно найти отражение в снижении курса гривны.Расчёт КБ вообще оставим в покое, т к считать его на заёмные средства некорректно.Но даже не это главное, в перспективе после выплат долгов и КБ не в пользу гривны станет.Плавный переход от дна па 23 к миротворцам - это анекдот.Связь суровая и отчётливая :D Скорее миротворцы будут валюту сдавать типа как на олимпиаде или евро12, т о наполнят валютой рынок :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 00:08

orest
По подсказке Corpocrator"а (большое спасибо!) депозиты можно посмотреть "Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика" :arrow: "Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 02'2018" :arrow: "Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)".
Депозиты у юриков февр. к янв. выросли в нац. валюте на 0,3%, в инвалюте не изменились.
Кроме последнего ещё интересно глянуть "Огляди сектору депозитних корпорацій (НБУ та банків) за оперативними даними". Посмотрел и несколько удивился:
Чисті міжнародні резерви (млн.дол. США за поточним курсом) -
6 672 - 6 163 - 6 421 -3,8 4,2

Первая цифра 2017, вторая январь, третья февраль и изм. в % к прошлому году и месяцу.

Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:49

  ЛАД написав:orest
По подсказке Corpocrator"а (большое спасибо!) депозиты можно посмотреть "Головна » Статистика » Грошово-кредитна та фінансова статистика" :arrow: "Огляд депозитних корпорацій (Національного банку України та банків) за оперативними даними 02'2018" :arrow: "Показники грошово-кредитної та фінансової статистики (за оперативними даними)".
Депозиты у юриков февр. к янв. выросли в нац. валюте на 0,3%, в инвалюте не изменились.
Кроме последнего ещё интересно глянуть "Огляди сектору депозитних корпорацій (НБУ та банків) за оперативними даними". Посмотрел и несколько удивился:
Чисті міжнародні резерви (млн.дол. США за поточним курсом) -
6 672 - 6 163 - 6 421 -3,8 4,2

Первая цифра 2017, вторая январь, третья февраль и изм. в % к прошлому году и месяцу.

Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.

Сорі, мабуть не проснувся ще. :oops: Трохи про с/г http://shareuapotential.com/ru/News/New ... y2018.html
Востаннє редагувалось orest в Сер 14 бер, 2018 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:24

  orest написав:..............
Якщо перерахувати по середньомісячному курсу у валюту, отримаємо (в млн)
грудень 191,6
січень 176,7
лютий 185 приріст до січня 4,7% не зле. Подивимося ще березень
Трохи про с/г http://shareuapotential.com/ru/News/New ... y2018.html

Не очень понял, что это Вы посчитали?
За ссылку по с/х спасибо, интересно.

P.s. Кстати, из заметки следует, что прирост экспорта зерна (февр.18 к февр.17) всего 60 млн. долл. и февр. экспорт зерна примерно равен январскому, т.е. тоже не объясняет рост значительный вал. поступлений в Украину.

P.p.s. ulanusa1, не подскажете, наши зернотрейдеры продают зерно в основном по спотовым (текущим) ценам или по длительным контрактам? Т.е. насколько быстро отражается изменение цены на форексе (на бирже) на выручке наших зернотрейдеров? Qwerty в контакте ответил мне, что в осн. торгуют по длительным контрактам. Это так?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 11:57

ЛАД

Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.

Это не меняет стратегически ничего.Пусть предыдущие рассуждения относятся к половине суммы, от этого не легче.А валюта выпущенная из клюва, может назад не вернуться.И вдобавок показывает очередной бзик держащих её под 3% годовых в супер не надёжной БС.Да, я помню исключения в виде старых столбовых, но их однозначно не много.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:P.p.s. ulanusa1, не подскажете, наши зернотрейдеры продают зерно в основном по спотовым (текущим) ценам или по длительным контрактам? Т.е. насколько быстро отражается изменение цены на форексе (на бирже) на выручке наших зернотрейдеров? Qwerty в контакте ответил мне, что в осн. торгуют по длительным контрактам. Это так?


Честно говоря я не очень понял суть "длительных контрактов" в контексте украинских реалий.

У нас не развита товарная биржа, делаются единичные сделки с отсрочкой поставки.

Для целей экспорта еще менее понятно: Когда зерно судно с зерном покидает таможенную территорию украины, его нужно "затаможить" на основании инвойса. Т.е. факт продажи, переход права собственности происходит в порту. Цена по такой сделке должна соответствовать рынку, иначе таможня не пропустит, а налоговая прицепится к трансфер прайсингу и даст нагоняй. Поэтому в наших продажах движение цен на комодитис отражается моментально.
Play smart
ulanusa1
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:19

  Vitl написав:
ЛАД
Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.

Это не меняет стратегически ничего.Пусть предыдущие рассуждения относятся к половине суммы, от этого не легче.А валюта выпущенная из клюва, может назад не вернуться.И вдобавок показывает очередной бзик держащих её под 3% годовых в супер не надёжной БС.Да, я помню исключения в виде старых столбовых, но их однозначно не много.

С одной стороны, Вы правы. Но с другой стороны, у людей разные причины. По валюте - кто-то боится держать дома, у кого-то лежат давно (были ещё по нормальным %-ам), % падают, но человек привык и не забирает. По гривне - кто-то мог сдать ещё в янв. 2015 по 27+, уже 3 года лежат, т.е. человек имеет запас прочности и не хочет дёргаться. Кто-то положил депо позже, но не хочет играться на курсах, а другого применения деньгам (вроде собственного бизнеса или ещё каких-то вариантов) нет. В условиях относительной стабильности курса это тоже имеет смысл.
Хотя лично я с Вами согласен. :)
ЛАД
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