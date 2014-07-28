Додано: Сер 14 бер, 2018 11:57

ЛАД



Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.



Это не меняет стратегически ничего.Пусть предыдущие рассуждения относятся к половине суммы, от этого не легче.А валюта выпущенная из клюва, может назад не вернуться.И вдобавок показывает очередной бзик держащих её под 3% годовых в супер не надёжной БС.Да, я помню исключения в виде старых столбовых, но их однозначно не много.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.