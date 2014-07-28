ulanusa1 написав:ЛАД написав:P.p.s. ulanusa1, не подскажете, наши зернотрейдеры продают зерно в основном по спотовым (текущим) ценам или по длительным контрактам? Т.е. насколько быстро отражается изменение цены на форексе (на бирже) на выручке наших зернотрейдеров? Qwerty в контакте ответил мне, что в осн. торгуют по длительным контрактам. Это так?
Честно говоря я не очень понял суть "длительных контрактов" в контексте украинских реалий.
У нас не развита товарная биржа, делаются единичные сделки с отсрочкой поставки.
Для целей экспорта еще менее понятно: Когда зерно судно с зерном покидает таможенную территорию украины, его нужно "затаможить" на основании инвойса. Т.е. факт продажи, переход права собственности происходит в порту. Цена по такой сделке должна соответствовать рынку, иначе таможня не пропустит, а налоговая прицепится к трансфер прайсингу и даст нагоняй. Поэтому в наших продажах движение цен на комодитис отражается моментально.
Спасибо!
Понятно.
Под длительными контрактами я имел ввиду - заключили, к примеру, в июне-июле контракт на поставку в течение года n-ого количества зерна по какой-то фиксированной цене.