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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 874875876877
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 16:24

  ulanusa1 написав:
  ЛАД написав:P.p.s. ulanusa1, не подскажете, наши зернотрейдеры продают зерно в основном по спотовым (текущим) ценам или по длительным контрактам? Т.е. насколько быстро отражается изменение цены на форексе (на бирже) на выручке наших зернотрейдеров? Qwerty в контакте ответил мне, что в осн. торгуют по длительным контрактам. Это так?


Честно говоря я не очень понял суть "длительных контрактов" в контексте украинских реалий.

У нас не развита товарная биржа, делаются единичные сделки с отсрочкой поставки.

Для целей экспорта еще менее понятно: Когда зерно судно с зерном покидает таможенную территорию украины, его нужно "затаможить" на основании инвойса. Т.е. факт продажи, переход права собственности происходит в порту. Цена по такой сделке должна соответствовать рынку, иначе таможня не пропустит, а налоговая прицепится к трансфер прайсингу и даст нагоняй. Поэтому в наших продажах движение цен на комодитис отражается моментально.

Спасибо!
Понятно.
Под длительными контрактами я имел ввиду - заключили, к примеру, в июне-июле контракт на поставку в течение года n-ого количества зерна по какой-то фиксированной цене.
ЛАД
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