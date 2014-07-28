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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:24
ulanusa1 написав: ЛАД написав:
P.p.s. ulanusa1, не подскажете, наши зернотрейдеры продают зерно в основном по спотовым (текущим) ценам или по длительным контрактам? Т.е. насколько быстро отражается изменение цены на форексе (на бирже) на выручке наших зернотрейдеров? Qwerty в контакте ответил мне, что в осн. торгуют по длительным контрактам. Это так?
Честно говоря я не очень понял суть "длительных контрактов" в контексте украинских реалий.
У нас не развита товарная биржа, делаются единичные сделки с отсрочкой поставки.
Для целей экспорта еще менее понятно: Когда зерно судно с зерном покидает таможенную территорию украины, его нужно "затаможить" на основании инвойса. Т.е. факт продажи, переход права собственности происходит в порту. Цена по такой сделке должна соответствовать рынку, иначе таможня не пропустит, а налоговая прицепится к трансфер прайсингу и даст нагоняй. Поэтому в наших продажах движение цен на комодитис отражается моментально.
Спасибо!
Понятно.
Под длительными контрактами я имел ввиду - заключили, к примеру, в июне-июле контракт на поставку в течение года n-ого количества зерна по какой-то фиксированной цене.
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:27
ЛАД написав: Vitl написав:
ЛАД
Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.
Это не меняет стратегически ничего.Пусть предыдущие рассуждения относятся к половине суммы, от этого не легче.А валюта выпущенная из клюва, может назад не вернуться.И вдобавок показывает очередной бзик держащих её под 3% годовых в супер не надёжной БС.Да, я помню исключения в виде старых столбовых, но их однозначно не много.
С одной стороны, Вы правы. Но с другой стороны, у людей разные причины. По валюте - кто-то боится держать дома, у кого-то лежат давно (были ещё по нормальным %-ам), % падают, но человек привык и не забирает. По гривне - кто-то мог сдать ещё в янв. 2015 по 27+, уже 3 года лежат, т.е. человек имеет запас прочности и не хочет дёргаться. Кто-то положил депо позже, но не хочет играться на курсах, а другого применения деньгам (вроде собственного бизнеса или ещё каких-то вариантов) нет. В условиях относительной стабильности курса это тоже имеет смысл.
Хотя лично я
с Вами согласен.
Я не обвиняю людей в валютных депозитах.Как мы всегда говорим - каждый сам распоряжается своими средствами.Уже не раз считали, что %% дают мизерный доход.Каждый его воспринимает по своему - лучше чем ничего, защита от воров и т д.Но у меня в ушах до сих пор звучат слова кассира - валюты нет в кассе, мы не можем выдать вам депозит, и так много дней.Кто это прошёл, тот оставит все швабры предыдущим категориям, пусть наступают
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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