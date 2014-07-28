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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 14 бер, 2018 16:24
ulanusa1 написав: ЛАД написав:
P.p.s. ulanusa1, не подскажете, наши зернотрейдеры продают зерно в основном по спотовым (текущим) ценам или по длительным контрактам? Т.е. насколько быстро отражается изменение цены на форексе (на бирже) на выручке наших зернотрейдеров? Qwerty в контакте ответил мне, что в осн. торгуют по длительным контрактам. Это так?
Честно говоря я не очень понял суть "длительных контрактов" в контексте украинских реалий.
У нас не развита товарная биржа, делаются единичные сделки с отсрочкой поставки.
Для целей экспорта еще менее понятно: Когда зерно судно с зерном покидает таможенную территорию украины, его нужно "затаможить" на основании инвойса. Т.е. факт продажи, переход права собственности происходит в порту. Цена по такой сделке должна соответствовать рынку, иначе таможня не пропустит, а налоговая прицепится к трансфер прайсингу и даст нагоняй. Поэтому в наших продажах движение цен на комодитис отражается моментально.
Спасибо!
Понятно.
Под длительными контрактами я имел ввиду - заключили, к примеру, в июне-июле контракт на поставку в течение года n-ого количества зерна по какой-то фиксированной цене.
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ЛАД
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Додано: Сер 14 бер, 2018 18:27
ЛАД написав: Vitl написав:
ЛАД
Vitl, посмотрите у НБУ или в посте Corpocrator"а. У физиков практически половина депо в валюте, у юриков - 35% в валюте.
Это не меняет стратегически ничего.Пусть предыдущие рассуждения относятся к половине суммы, от этого не легче.А валюта выпущенная из клюва, может назад не вернуться.И вдобавок показывает очередной бзик держащих её под 3% годовых в супер не надёжной БС.Да, я помню исключения в виде старых столбовых, но их однозначно не много.
С одной стороны, Вы правы. Но с другой стороны, у людей разные причины. По валюте - кто-то боится держать дома, у кого-то лежат давно (были ещё по нормальным %-ам), % падают, но человек привык и не забирает. По гривне - кто-то мог сдать ещё в янв. 2015 по 27+, уже 3 года лежат, т.е. человек имеет запас прочности и не хочет дёргаться. Кто-то положил депо позже, но не хочет играться на курсах, а другого применения деньгам (вроде собственного бизнеса или ещё каких-то вариантов) нет. В условиях относительной стабильности курса это тоже имеет смысл.
Хотя лично я
с Вами согласен.
Я не обвиняю людей в валютных депозитах.Как мы всегда говорим - каждый сам распоряжается своими средствами.Уже не раз считали, что %% дают мизерный доход.Каждый его воспринимает по своему - лучше чем ничего, защита от воров и т д.Но у меня в ушах до сих пор звучат слова кассира - валюты нет в кассе, мы не можем выдать вам депозит, и так много дней.Кто это прошёл, тот оставит все швабры предыдущим категориям, пусть наступают
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:05
orest написав:
Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:20
L написав: orest написав:
Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?
облігації – ширма, відволікаючий маневр
Я тоже так думаю и хотел высказаться.Это они сами пытались так объяснить прогиб курса. якобы нерезы стали сливать доллар на облиги.Да, частично это есть и влияет, но под этим прикрыт неизвестный объём заходящей валюты и это также не экспорт.Под что заводят деньги пока не понятно.Основное возможное - земля, приватизация...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 15 бер, 2018 12:45
Vitl написав:
облігації – ширма, відволікаючий маневр
Я тоже так думаю и хотел высказаться.Это они сами пытались так объяснить прогиб курса. якобы нерезы стали сливать доллар на облиги.Да, частично это есть и влияет, но под этим прикрыт неизвестный объём заходящей валюты и это также не экспорт.Под что заводят деньги пока не понятно.Основное возможное - земля, приватизация...
Якщо б заводили під приватизацію, то заводили б "свої" - чужих до "первинної" приватизації навряд чи допустять, тим більше знати про те, чи вона насправді буде, чи "поговорять і розійдуться" знають тільки наближені до "тіла". А для них курс би тримали скільки треба - хоч цілий квартал, і пояснення б знайшли: сезонність, виплати держборгу, дефіцит бюджету... Тому і цікаво, що малося на увазі під "чистою пропозицією", як вона була порахована.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 15:11
L написав: orest написав:
Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?
Різниця обсягу МБ (2018-2017) розділена на 2. Адже по методології, обсяг операцій Мб враховує і продаж і купівлю.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 21:26
Как известно политика явл курсообразующим фактором.По этому поводу смеялся от обвинения алклголика против Надежды.Интересно, будет ли ему наказание. если он ничего не докажет.А ведь должно.И тогда подлоги и недоверие к власти отпугнёт внешних инвесторов, усилится валютный дефицит, бюджетный курс будет только для особо приближённых, для остальных +10
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:45
Vitl написав:
Как известно политика явл курсообразующим фактором.По этому поводу смеялся от обвинения алкоголика против Надежды.Интересно, будет ли ему наказание. если он ничего не докажет.А ведь должно.И тогда подлоги и недоверие к власти отпугнёт внешних инвесторов
, усилится валютный дефицит, бюджетный курс будет только для особо приближённых, для остальных +10
Отпугивать-то особо некого. Очереди не вижу.
Не знаю, и Вы, и orest
продолжаете обращать внимание на полит. события. Мне кажется, что у нас и народ, и бизнес настолько привыкли (притерпелись) к разным выкрутасам, что уже не обращают на них внимание. Даже не знаю, какого масштаба должно быть внутриполит. событие, чтобы это повлияло на курс. Но уж точно не противостояние Нади и её оппонента.
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ЛАД
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Додано: Чет 15 бер, 2018 22:56
ЛАД написав:
Даже не знаю, какого масштаба должно быть внутриполит. событие, чтобы это повлияло на курс.
Возможно, если Савченко кидает две гранаты одну в посадовую ложу Рады, другую в правительственную, обстреливает из минометов купол Рады, осколки сыпятся на депутатов, потом из автоматов Савченко добивает оставшихся в живых депутатов - всё цитата генпрокурора
- курс шевельнется копеек на двадцать.
Правда непонятно в какую сторону курс шевельнется.
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Додано: Чет 15 бер, 2018 23:22
ЛАД написав: Vitl написав:
Как известно политика явл курсообразующим фактором.По этому поводу смеялся от обвинения алкоголика против Надежды.Интересно, будет ли ему наказание. если он ничего не докажет.А ведь должно.И тогда подлоги и недоверие к власти отпугнёт внешних инвесторов
, усилится валютный дефицит, бюджетный курс будет только для особо приближённых, для остальных +10
Отпугивать-то особо некого. Очереди не вижу.
Не знаю, и Вы, и orest
продолжаете обращать внимание на полит. события. Мне кажется, что у нас и народ, и бизнес настолько привыкли (притерпелись) к разным выкрутасам, что уже не обращают на них внимание. Даже не знаю, какого масштаба должно быть внутриполит. событие, чтобы это повлияло на курс. Но уж точно не противостояние Нади и её оппонента.
Улыбнулся своему троллингу.Я специально так построил пост, чтобы быть в контексте и не офтопить.Реально хотел сообщить только одну составляющую.Хотя если бы случилось то, что процитировал коллега Фриз, то и в курсе вполне это нашло бы отражение не на 20 коп а на несколько гривен.
Кто больше
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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