orest написав:L написав:orest написав:Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?
Різниця обсягу МБ (2018-2017) розділена на 2. Адже по методології, обсяг операцій Мб враховує і продаж і купівлю.
Дякую, зрозумів. Навскидку можна висловити декілька припущень:
1) Реальне зростання МБ:
а) зросли вкладення в тривалі депосерти від НБУ (відсотки тільки з початку року по ним зросли на 2,5%, так що бажаючих має вистачати і під це скидають)
б) у звязку зі збільшенням термінів повернення виручки експортери стали максимально відтерміновувати прихід валюти на обов.продаж на традиційно "жирні" січень-лютий.
2)Номінальне зростання через те, що стали менше закривати всередині банків і виходити на МБ. Наприклад десь більше року тому зявилася можливість в "Приваті" здійснювати вільний(і тільки такий) продаж валюти не за внутрішньобанківським так званим "комерційним" курсом, а за курсом Міжбанку. Не знаю, чи при цьому помінялася методика відображення таких продаж.