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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:35

  orest написав:
  L написав:
  orest написав:Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?

Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?

Різниця обсягу МБ (2018-2017) розділена на 2. Адже по методології, обсяг операцій Мб враховує і продаж і купівлю.

Дякую, зрозумів. Навскидку можна висловити декілька припущень:
1) Реальне зростання МБ:
а) зросли вкладення в тривалі депосерти від НБУ (відсотки тільки з початку року по ним зросли на 2,5%, так що бажаючих має вистачати і під це скидають)
б) у звязку зі збільшенням термінів повернення виручки експортери стали максимально відтерміновувати прихід валюти на обов.продаж на традиційно "жирні" січень-лютий.
2)Номінальне зростання через те, що стали менше закривати всередині банків і виходити на МБ. Наприклад десь більше року тому зявилася можливість в "Приваті" здійснювати вільний(і тільки такий) продаж валюти не за внутрішньобанківським так званим "комерційним" курсом, а за курсом Міжбанку. Не знаю, чи при цьому помінялася методика відображення таких продаж.
L
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:35

  Vitl написав:.............
:D
Улыбнулся своему троллингу.Я специально так построил пост, чтобы быть в контексте и не офтопить.Реально хотел сообщить только одну составляющую.Хотя если бы случилось то, что процитировал коллега Фриз, то и в курсе вполне это нашло бы отражение не на 20 коп а на несколько гривен.
Кто больше :?: :D

После сценария Фриза и соответствующем продолжении, боюсь, курс нас волновал бы в последнюю очередь. Клуб СВН (не ошибаюсь?) был бы в относительно лучшем положении, особенно те, кто как мы с Вами не доверяет валюту нашим банкам под сумасшедшие ставки в 3%. :)
Хотя при реализации сценария было бы и не до улыбок.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:29

  ЛАД написав:После сценария Фриза


Так это не мой сценарий. Это дословные слова генпрокурора с трибуны Рады )))

Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.

Трэш - жанр кино, относящийся к фильмам ужасов, в котором смакование сцен насилия и страха досигает гиперболических размеров, доходя до пародии на сам стиль
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Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:31

ЛАД

Не клуб, а секта.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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