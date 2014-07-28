|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 15 бер, 2018 23:35
orest написав: L написав: orest написав:
Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?
Різниця обсягу МБ (2018-2017) розділена на 2. Адже по методології, обсяг операцій Мб враховує і продаж і купівлю.
Дякую, зрозумів. Навскидку можна висловити декілька припущень:
1) Реальне зростання МБ:
а) зросли вкладення в тривалі депосерти від НБУ (відсотки тільки з початку року по ним зросли на 2,5%, так що бажаючих має вистачати і під це скидають)
б) у звязку зі збільшенням термінів повернення виручки експортери стали максимально відтерміновувати прихід валюти на обов.продаж на традиційно "жирні" січень-лютий.
2)Номінальне зростання через те, що стали менше закривати всередині банків і виходити на МБ. Наприклад десь більше року тому зявилася можливість в "Приваті" здійснювати вільний(і тільки такий) продаж валюти не за внутрішньобанківським так званим "комерційним" курсом, а за курсом Міжбанку. Не знаю, чи при цьому помінялася методика відображення таких продаж.
-
L
-
-
- Повідомлень: 312
- З нами з: 19.05.08
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:35
Vitl написав:
.............
Улыбнулся своему троллингу.Я специально так построил пост, чтобы быть в контексте и не офтопить.Реально хотел сообщить только одну составляющую.Хотя если бы случилось то, что процитировал коллега Фриз, то и в курсе вполне это нашло бы отражение не на 20 коп а на несколько гривен.
Кто больше
После сценария Фриза и соответствующем продолжении, боюсь, курс нас волновал бы в последнюю очередь. Клуб СВН (не ошибаюсь?) был бы в относительно лучшем положении, особенно те, кто как мы с Вами не доверяет валюту нашим банкам под сумасшедшие ставки в 3%.
Хотя при реализации сценария было бы и не до улыбок.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 9092
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 2888 раз.
- Подякували: 2596 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:29
ЛАД написав:
После сценария Фриза
Так это не мой сценарий. Это дословные слова генпрокурора с трибуны Рады )))
Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.
Трэш - жанр кино, относящийся к фильмам ужасов, в котором смакование сцен насилия и страха досигает гиперболических размеров, доходя до пародии на сам стиль
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 7450
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2017 раз.
- Подякували: 2769 раз.
-
- Профіль
-
9
1
Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:31
ЛАД
Не клуб, а секта.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
-
Очкарик
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 06.03.14
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:48
Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса.
“Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он.
Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.
-
Sergo
-
-
- Повідомлень: 942
- З нами з: 14.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:20
Sergo написав:
Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса.
“Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он.
Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.
Правильно, я об этом писал.И обосновывал тем, что не нужно будет из трусов выпрыгивать и выгребать доллары по максимуму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13786
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23
freeze написав: ЛАД написав:
После сценария Фриза
Так это не мой сценарий. Это дословные слова генпрокурора с трибуны Рады )))
Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.
Трэш - жанр кино, относящийся к фильмам ужасов, в котором смакование сцен насилия и страха досигает гиперболических размеров, доходя до пародии на сам стиль
Я поднял этот контекстный т с вопрос потому, что мне кажется. что кто то из них должен сесть.Или она, если он докажет, или он, если нет.А если они просто разойдутся восвояси, то это будет не страна а комедия с трешем вместе и вообще кроме тошноты ничего не вызывающая.А как вообще на такое могут посмотреть нормально воспитанные люди с запада,кто нам денег даст.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 13786
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 1228 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:39
freeze написав:
Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.
Скорее гротеск
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
-
Очкарик
-
-
- Повідомлень: 2444
- З нами з: 06.03.14
- Подякував: 682 раз.
- Подякували: 427 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
реклама
|