Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса.

“Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он.

Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.