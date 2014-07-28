RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 875876877878
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 23:35

  orest написав:
  L написав:
  orest написав:Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка
Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол
Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437
Лютий 7 691 4 685 1 503 324
Бер6 дн 2 537 1 428 554,5
Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях).
Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?

Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?

Різниця обсягу МБ (2018-2017) розділена на 2. Адже по методології, обсяг операцій Мб враховує і продаж і купівлю.

Дякую, зрозумів. Навскидку можна висловити декілька припущень:
1) Реальне зростання МБ:
а) зросли вкладення в тривалі депосерти від НБУ (відсотки тільки з початку року по ним зросли на 2,5%, так що бажаючих має вистачати і під це скидають)
б) у звязку зі збільшенням термінів повернення виручки експортери стали максимально відтерміновувати прихід валюти на обов.продаж на традиційно "жирні" січень-лютий.
2)Номінальне зростання через те, що стали менше закривати всередині банків і виходити на МБ. Наприклад десь більше року тому зявилася можливість в "Приваті" здійснювати вільний(і тільки такий) продаж валюти не за внутрішньобанківським так званим "комерційним" курсом, а за курсом Міжбанку. Не знаю, чи при цьому помінялася методика відображення таких продаж.
L
 
Повідомлень: 312
З нами з: 19.05.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 01:35

  Vitl написав:.............
:D
Улыбнулся своему троллингу.Я специально так построил пост, чтобы быть в контексте и не офтопить.Реально хотел сообщить только одну составляющую.Хотя если бы случилось то, что процитировал коллега Фриз, то и в курсе вполне это нашло бы отражение не на 20 коп а на несколько гривен.
Кто больше :?: :D

После сценария Фриза и соответствующем продолжении, боюсь, курс нас волновал бы в последнюю очередь. Клуб СВН (не ошибаюсь?) был бы в относительно лучшем положении, особенно те, кто как мы с Вами не доверяет валюту нашим банкам под сумасшедшие ставки в 3%. :)
Хотя при реализации сценария было бы и не до улыбок.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9094
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2888 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:29

  ЛАД написав:После сценария Фриза


Так это не мой сценарий. Это дословные слова генпрокурора с трибуны Рады )))

Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.

Трэш - жанр кино, относящийся к фильмам ужасов, в котором смакование сцен насилия и страха досигает гиперболических размеров, доходя до пародии на сам стиль
freeze
4
 
Повідомлень: 7450
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2017 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
9
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 10:31

ЛАД

Не клуб, а секта.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 06.03.14
Подякував: 682 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 12:48

Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса.
“Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он.
Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.
Sergo
 
Повідомлень: 943
З нами з: 14.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:20

  Sergo написав:
Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса.
“Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он.
Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.


Правильно, я об этом писал.И обосновывал тем, что не нужно будет из трусов выпрыгивать и выгребать доллары по максимуму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13786
З нами з: 04.05.10
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:23

  freeze написав:
  ЛАД написав:После сценария Фриза


Так это не мой сценарий. Это дословные слова генпрокурора с трибуны Рады )))

Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.

Трэш - жанр кино, относящийся к фильмам ужасов, в котором смакование сцен насилия и страха досигает гиперболических размеров, доходя до пародии на сам стиль


Я поднял этот контекстный т с вопрос потому, что мне кажется. что кто то из них должен сесть.Или она, если он докажет, или он, если нет.А если они просто разойдутся восвояси, то это будет не страна а комедия с трешем вместе и вообще кроме тошноты ничего не вызывающая.А как вообще на такое могут посмотреть нормально воспитанные люди с запада,кто нам денег даст. :roll:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13786
З нами з: 04.05.10
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 13:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.


Скорее гротеск :mrgreen:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 06.03.14
Подякував: 682 раз.
Подякували: 427 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:19

Vitl
Думаю, будет, по Вашей классификации, комедия.
Хотя это всё уже трагикомедия.

freeze, да я понимаю, что это не Ваш сценарий. У нормального человека на такое фантазии не хватило бы (при том, что я допускаю, что у Нади хватило бы ума на разговоры о таком плане).
Просто Вы первый написали об этом и влиянии на курс. :)
Всё это - показатель уровня нашей (да и вообще современной) политики.
Нельзя пытаться сделать политика из ... (как, по известному высказыванию, пулю из д...). Хотя отдаю должное её стойкости, но эта черта - условие для политика необходимое, но не достаточное.

Очкарик, ну вот записали на старости лет в сектанты. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 9094
З нами з: 31.08.10
Подякував: 2888 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 16 бер, 2018 14:35

  ЛАД написав:Vitl
Думаю, будет, по Вашей классификации, комедия.
Хотя это всё уже трагикомедия.

freeze, да я понимаю, что это не Ваш сценарий. У нормального человека на такое фантазии не хватило бы (при том, что я допускаю, что у Нади хватило бы ума на разговоры о таком плане).
Просто Вы первый написали об этом и влиянии на курс. :)
Всё это - показатель уровня нашей (да и вообще современной) политики.
Нельзя пытаться сделать политика из ... (как, по известному высказыванию, пулю из д...). Хотя отдаю должное её стойкости, но эта черта - условие для политика необходимое, но не достаточное.

Очкарик, ну вот записали на старости лет в сектанты. :)


"Чем чудовищнее ложь тем скорее в неё поверят". (с)
А взагалі тут зібрані аналітичні викладки по даному "сценарію":
https://strana.ua/articles/129930-chto- ... enko-.html
Sergo
 
Повідомлень: 943
З нами з: 14.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 875876877878
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5016
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6228
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3818
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9709)
16.03.2018 15:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.