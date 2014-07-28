orest написав:Доброго дня усім. Насправді справа далеко не в ОВДП, які всім спати не дають (про що детально писав). Ось табличка Обсяг МБ 2018 млн дол Обсяг МБ 2017 Чиста дод пропоз 18 ОВДП млн. дол Січень 7 467,98 4 664,2 1 401,89 437 Лютий 7 691 4 685 1 503 324 Бер6 дн 2 537 1 428 554,5 Жодні ОВДП не пояснюють такого росту пропозиції валюти на МБ. І НБУ навіть приблизно не викуповує всю цю додаткову пропозицію (отже, і попит додатковий абсолютно пристойний). Ідуть зовсім інші процеси і облігації – ширма, відволікаючий маневр, як і Рубан для Гонтеревої і не тільки. Тому, якщо цікавить перспектива курсу, необхідно не облігації аналізувати. І сумніваюся, що тут є гравець в 10 раз більший інших (хіба тільки мова про НБУ, але в ін зараз зосереджений на виплаті боргу, а не на заробітку на спекуляціях). Трохи світла могла б пролити інформація про актуальні обсяги депозитів в нашій БС (особливо юриків), але з наскоку нічого не знайшов, а рити часу не маю. Може хтось допоможе?
Доброго! Давно хотів запитати (просто тільки що вийшов з чергового бану, які тепер роздають як цукерки на свята)- як рахували (або "що включено") в "Чиста дод пропоз"?
Різниця обсягу МБ (2018-2017) розділена на 2. Адже по методології, обсяг операцій Мб враховує і продаж і купівлю.
Дякую, зрозумів. Навскидку можна висловити декілька припущень: 1) Реальне зростання МБ: а) зросли вкладення в тривалі депосерти від НБУ (відсотки тільки з початку року по ним зросли на 2,5%, так що бажаючих має вистачати і під це скидають) б) у звязку зі збільшенням термінів повернення виручки експортери стали максимально відтерміновувати прихід валюти на обов.продаж на традиційно "жирні" січень-лютий. 2)Номінальне зростання через те, що стали менше закривати всередині банків і виходити на МБ. Наприклад десь більше року тому зявилася можливість в "Приваті" здійснювати вільний(і тільки такий) продаж валюти не за внутрішньобанківським так званим "комерційним" курсом, а за курсом Міжбанку. Не знаю, чи при цьому помінялася методика відображення таких продаж.
Улыбнулся своему троллингу.Я специально так построил пост, чтобы быть в контексте и не офтопить.Реально хотел сообщить только одну составляющую.Хотя если бы случилось то, что процитировал коллега Фриз, то и в курсе вполне это нашло бы отражение не на 20 коп а на несколько гривен. Кто больше
После сценария Фриза и соответствующем продолжении, боюсь, курс нас волновал бы в последнюю очередь. Клуб СВН (не ошибаюсь?) был бы в относительно лучшем положении, особенно те, кто как мы с Вами не доверяет валюту нашим банкам под сумасшедшие ставки в 3%. Хотя при реализации сценария было бы и не до улыбок.
Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса. “Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он. Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.
Если будет возобновлено сотрудничество с Международным валютным фондом, к концу года курс доллара составит примерно 29 гривен. О таком в эфире “5 канала” заявил экономист Сергей Фурса. “Активная скупка иностранными инвесторами украинского государственного долга, номинированного в гривне. Мы увидели где-то 300-400 миллионов долларов, которые зашли в этом году, и именно они создали давление на доллар, что привело к более стремительному росту курса гривны. Сейчас у нас есть стандартная весенняя сезонность, которая также будет помогать гривне, а летом мы можем увидеть уже совсем другие тенденции”, — сказал он. Фурса отметил: “У нас очень много зависит от сотрудничества с МВФ, потому что или есть, или нет сотрудничества с МВФ — это разные курсы гривны. Если мы говорим, что у нас есть базовый сценарий сотрудничества с МВФ, то на конец года наш прогноз курса гривны где-то около 29”.
Правильно, я об этом писал.И обосновывал тем, что не нужно будет из трусов выпрыгивать и выгребать доллары по максимуму.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Так это не мой сценарий. Это дословные слова генпрокурора с трибуны Рады )))
Наконец-то сегодня вылезло в голове нужное слово, описывающие политсобытия последних нескольких дней - Трэш какой-то.
Трэш - жанр кино, относящийся к фильмам ужасов, в котором смакование сцен насилия и страха досигает гиперболических размеров, доходя до пародии на сам стиль
Я поднял этот контекстный т с вопрос потому, что мне кажется. что кто то из них должен сесть.Или она, если он докажет, или он, если нет.А если они просто разойдутся восвояси, то это будет не страна а комедия с трешем вместе и вообще кроме тошноты ничего не вызывающая.А как вообще на такое могут посмотреть нормально воспитанные люди с запада,кто нам денег даст.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl Думаю, будет, по Вашей классификации, комедия. Хотя это всё уже трагикомедия.
freeze, да я понимаю, что это не Ваш сценарий. У нормального человека на такое фантазии не хватило бы (при том, что я допускаю, что у Нади хватило бы ума на разговоры о таком плане). Просто Вы первый написали об этом и влиянии на курс. Всё это - показатель уровня нашей (да и вообще современной) политики. Нельзя пытаться сделать политика из ... (как, по известному высказыванию, пулю из д...). Хотя отдаю должное её стойкости, но эта черта - условие для политика необходимое, но не достаточное.
Очкарик, ну вот записали на старости лет в сектанты.
ЛАД написав:Vitl Думаю, будет, по Вашей классификации, комедия. Хотя это всё уже трагикомедия.
freeze, да я понимаю, что это не Ваш сценарий. У нормального человека на такое фантазии не хватило бы (при том, что я допускаю, что у Нади хватило бы ума на разговоры о таком плане). Просто Вы первый написали об этом и влиянии на курс. Всё это - показатель уровня нашей (да и вообще современной) политики. Нельзя пытаться сделать политика из ... (как, по известному высказыванию, пулю из д...). Хотя отдаю должное её стойкости, но эта черта - условие для политика необходимое, но не достаточное.
Очкарик, ну вот записали на старости лет в сектанты.