Додано: Суб 17 бер, 2018 21:28

Vitl

По мне НБУ обозначил нижнюю границу на МБ в 26. Двумя днями широких аукционов. И соответственно пошли вверх с перескоком уровня. НБУ опять выходит с обозначением верхней границы коридора в районе 26.2 -26.5.но не достаточно резво. Должны вернуться в в коридор 26-26.5. Пока выше. Похоже нужен ещё день наставлений, вероятно рост в понедельник до обеда, выход НБУ с продажей, и спуск от 26.8 к 26.2-26.5. Думаю с утра попробуют вверх потянуть. Все имхо. На мой взгляд коридор обозначен, волны будут затухать до следующей порции выплат по долгам через скупку валюты на падении. В коридоре 26-27 вероятно до осени и проболтаемся, с возможной кратковременной просадкой чуть пониже. А в принципе после супер укрепления нац валюты все прогнозы в топку.

Зы: я отскок несколько ранее ванговал, уровень угадал, дату не совсем.

Зы2: похоже остались мы на ветке вдвоём.

Век живи-век учись...

Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua