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Додано: Суб 17 бер, 2018 20:55
На всяк сл поделюсь мыслью.Очень высока вероятность временного (наблюдаемого) подскока курса.Возможно продолжение спуска вниз.Подскок рассматриваю как необходимую коррекцию, пила должна иметь шаги и назад.Выплата долга даже в марте не завершена и до лета далеко.Т о слив даже ниже 27 вполне адекватен, но только для тех, кому нужно или буде скоро нужно.Для тех кто в зелёном танке (свешивание ног с зелёного забора как то не внушает должной солидности элитным представителям свн)ничего не меняется, однозначно фикция рассыплется и курсовая правда восторжествует.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:06
Думаете с понедельника вниз? Или могут ещё за уши потянуть?
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:15
Чисел точных конечно не назову,чую общую тенденцию.На чём подскочили На Г и СМ... на временном провале экспорта или предполагаемого тайного завода.Всё осталось в силе плюс 20е.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:28
Vitl
По мне НБУ обозначил нижнюю границу на МБ в 26. Двумя днями широких аукционов. И соответственно пошли вверх с перескоком уровня. НБУ опять выходит с обозначением верхней границы коридора в районе 26.2 -26.5.но не достаточно резво. Должны вернуться в в коридор 26-26.5. Пока выше. Похоже нужен ещё день наставлений, вероятно рост в понедельник до обеда, выход НБУ с продажей, и спуск от 26.8 к 26.2-26.5. Думаю с утра попробуют вверх потянуть. Все имхо. На мой взгляд коридор обозначен, волны будут затухать до следующей порции выплат по долгам через скупку валюты на падении. В коридоре 26-27 вероятно до осени и проболтаемся, с возможной кратковременной просадкой чуть пониже. А в принципе после супер укрепления нац валюты все прогнозы в топку.
Зы: я отскок несколько ранее ванговал, уровень угадал, дату не совсем.
Зы2: похоже остались мы на ветке вдвоём.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Суб 17 бер, 2018 21:52
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Вот - вот...
Я и хотел тебе намекнуть, что привязка к цифрам у меня отпала с момента обгаживания бюджетного курса.т е цифры ни о чём не говорят, как получается так и идём.ну есть определённые тормоза. ну типа не опускать до 20 даже если можно.Бо потом трудно будет...представь при таком курсе все ломанутся снимать депо чтобы закупить дармовой бакс и система луснет
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 18 бер, 2018 19:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Кілька фактів для роздумів
1. закінчуються вибори путіна, дивимося на колиску сучасного світу і маму США.
2. НБУ за четвер-пятницю продав 88 млн уо, при тому, що пропозиція і так не найменша (це для тих, хто стверджує, що з МБ кудись попит пропав)
3. заробітчани УЖЕ активно заїжджають перед Великоднем (знайомі, які мають автобусний маршрут (ганяють двома величезними неопланами) з одного з міст Західної України практично до західного кордону Польщі чіпляють навісні багажники щоб розміщати весь багаж)
4. трошки про банки і їх цьогорічну докапіталізацію
5. ріст курсу призупинився
П.С. згідний, що в понеділок до обіду чи й весь день ще можемо рости. Далі напрямок руху мав би змінитися
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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