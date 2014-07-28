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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:10
Многие на сегодня ванговали, кто вверх, кто вниз.По большому, курс остался прежний.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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