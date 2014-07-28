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Додано: Пон 19 бер, 2018 20:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Многие на сегодня ванговали, кто вверх, кто вниз.По большому, курс остался прежний.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 20 бер, 2018 10:40
По большому да. Но тренд поменялся. Чуть подросли, развернулись и вниз. Сегодня ОВГЗ, может быть интересно.
Зы: 20.03.18 13-00 таки пошли вниз увереннее.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
Додано: Вів 20 бер, 2018 13:11
Сегодня уже ощутимо опустились.Несмотря на свн, никто не запрещал иногда вылазить из зелёного танка подышать свежим воздухом наполненным гривной.Вчера мне рассчитались па 26,70 гривной, а сегодня уже 26,35 - прийдётся в танк обратно залазить с много пива купленного на шарика Чем отличаются свн от бурбахов простаков, тем что сбережения держат в валюте, а гривну используют для сверхприбыли.А бурбахи гривной сберегаются, ещё и прибыль в ней высчитывают...ой какая деградация.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 20 бер, 2018 15:15
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:33
ОВГЗ
Не ндравится мне это увлечение ОВГЗ. Раша когда-то так же села на эту иглу, они тогда гордо отказались от помощи МВФ и через год объявили дефолт.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 20 бер, 2018 17:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
У меня танк с кондиционером и вайфаем, не вижу повода из него вылазить.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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