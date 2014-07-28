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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 878879880881
Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:28

  Очкарик написав:
  Crop написав:Сегодня ОВГЗ, может быть интересно


Не ндравится мне это увлечение ОВГЗ. Раша когда-то так же села на эту иглу, они тогда гордо отказались от помощи МВФ и через год объявили дефолт.


Сейчас всё извращается...Отсутствие транша мвф в нормальном режиме привело бы к росту курса.Но в сложившихся обстоятельствах. новые эффективные придумали новые способы и рыбку съесть.Распухание овгз, наоборот снижение доллара и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 21:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 березня 2018 року, до державного бюджету залучено 6 366 187 624,41 гривень.

П.С. Очкарик Поки втілюються в життя плани по поверненню вкраденого (частково ОВДП, приватизація, інвестиції (те ж 4 ж) і тд), часткове виведення з тіні, докапіталізація банків (давав посилання на стрестести 20-ки найбільших в 2018) і тд - не страшно. Якщо буде збій системи - тоді ой.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:44

orest
в отличие от приватизации, ОВГЗ - чистейшая спекуляция, не создающая рабочих мест, не способствующая росту ВВП и улетающая из нашей экономики при малейшем шухере. Бегство спекулянтов из России был вызван, если верить самим же российским документалистам, вообще шухером в Юговосточной Азии.
А у нас таких инфоповодов на горизонте много.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 22:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Благодаря вашим стараниям я неожиданно медальку получил, честно говоря и не думал что меня это так по-детски обрадует :o

По теме: сегодняшне-вчерашний присест, по-моему, был легко читаем.
Думаю завтра-послезавтра нальют НДСа, чтоб сделать еще один локальный пик на выходных, изображая "рынок", уровень 26.75 кажется максимальным, ну а дальше тотально вниз.

И это, что скажете, может на досуге:
viewtopic.php?p=4326537#p4326537 +
viewtopic.php?p=4326979#p4326979 +
viewtopic.php?p=4327553#p4327553

а если Faceless таки потрет, то надо будет тему отдельную создавать, но это обычно очень глухо, живых дискуссий мизер(
В Валютном общаке - копейчужно и однотипно, в Недвиговом бывает весело, но зачастую такое масло-маслянное
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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