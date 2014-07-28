Додано: Вів 20 бер, 2018 21:37

За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 березня 2018 року, до державного бюджету залучено 6 366 187 624,41 гривень.



П.С. Очкарик Поки втілюються в життя плани по поверненню вкраденого (частково ОВДП, приватизація, інвестиції (те ж 4 ж) і тд), часткове виведення з тіні, докапіталізація банків (давав посилання на стрестести 20-ки найбільших в 2018) і тд - не страшно. Якщо буде збій системи - тоді ой.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.