Додано: Сер 21 бер, 2018 10:09

Очкарик написав: orest

в отличие от приватизации, ОВГЗ - чистейшая спекуляция, не создающая рабочих мест, не способствующая росту ВВП и улетающая из нашей экономики при малейшем шухере. Бегство спекулянтов из России был вызван, если верить самим же российским документалистам, вообще шухером в Юговосточной Азии.

А у нас таких инфоповодов на горизонте много. в отличие от приватизации, ОВГЗ - чистейшая спекуляция, не создающая рабочих мест, не способствующая росту ВВП и улетающая из нашей экономики при малейшем шухере. Бегство спекулянтов из России был вызван, если верить самим же российским документалистам, вообще шухером в Юговосточной Азии.А у нас таких инфоповодов на горизонте много.

Привіт. Я вже якось детально пояснював тут тим, хто проводить аналогії з 2008, чому все не так. Тепер щодо приуралля і тої кризи на межі тисячоліть. Тоді в їх цінні папери зайшли реальні закордонні спекулянти і при Азійському шухері вони злилися. У нас більшість боргових паперів - гривневий борг держави перед держбанками (я вже детально це розбирав на початку року, до речі, бажаючі можуть прочитати ті два дописи зараз, буде цікаво) спишуть ефект нульовий. Валютні папери в більшості - оборудки з олігархами і їх "нерезидентськими" структурами. А ці пани є акціонерами країни і їх не так багато, тому панічного виходу не буде, бо самі собі жолуді відтиснуть. Крім того, у світі проходять зміни в побудові і принципах роботи офшорів, їм там стає не комфортно, а з прийняттям закону про валюту не все так просто і швидко. Куди і як вони будуть виходити-втікати, якщо що??? Тим більше, є бажання переобратися, а це можливе тільки при стабільності, завал = програш. В продовження аналізу валютних ОВДП. В березні уже розміщено 329,95 млн уо (8674 млн грн). Разом з тим, за 12 банківських днів березня обєм МБ склав 4975,92 млн а за аналогічний період 2017 - 2942,8 млн (+ 2 млрд чи 1 млрд чистої дод пропозиц!!!!!!!!). НБУ викупив за цей час 368 млн уо. Ми стали свідками новинки в асортименті - єврові папери на 616 днів. Залишилося ще одне розміщення 27 березня. Може й дотягнемо до прогнозованих недавно мною 13 млрд в валютні папери на березень.П.С. Вчора НБУ яскраво продемонстрував своє тверде бажання не допустити різке і суттєве падіння курсу (зміцнення грн). Маю наступне припущення: організовані суттєво більші надходження від експорту в лютому-березні закінчуються, квітень має бути в рамках попередніх років (детально розписував раніше); приватизація у травні; тобто, в квітні не передбачається якихось додаткових джерел валюти. Треба використовувати ринок. Для цього курс і стримується, щоб зацікавити експорт заводити більше обовязкового. А от на готівці можуть і організувати американські гірки для стимуляції (адже вже не раз, при потребі, організовували просідання готівки і порохотяг на МБ).Все власні роздуми, без зазіхання на істинну...П.П.С. Зараз час, коли предметне обговорення може дати значну вигоду. Хоть "Контекст " і деградував вусмерть, там активізувалися парканадцять "дафн", щоб не допустити предметної розмови. Є ризик, що ця гидота полізе сюди. Прошу всіх не реагувати і не вступати в дискусію з тими, всім відомими екземплярами чи може іншими аналогічними. Давайте збережемо конструктив і адекватність тут.Всім гарного дня.Щоб не плодити дописів, додамвраховуючи їх статус, щось можуть знати.