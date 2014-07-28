Сейчас всё извращается...Отсутствие транша мвф в нормальном режиме привело бы к росту курса.Но в сложившихся обстоятельствах. новые эффективные придумали новые способы и рыбку съесть.Распухание овгз, наоборот снижение доллара и т д.
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Додано: Вів 20 бер, 2018 21:28
Сейчас всё извращается...Отсутствие транша мвф в нормальном режиме привело бы к росту курса.Но в сложившихся обстоятельствах. новые эффективные придумали новые способы и рыбку съесть.Распухание овгз, наоборот снижение доллара и т д.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 20 бер, 2018 21:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
За результатами проведення планових розміщень облігацій внутрішньої державної позики 20 березня 2018 року, до державного бюджету залучено 6 366 187 624,41 гривень.
П.С. Очкарик Поки втілюються в життя плани по поверненню вкраденого (частково ОВДП, приватизація, інвестиції (те ж 4 ж) і тд), часткове виведення з тіні, докапіталізація банків (давав посилання на стрестести 20-ки найбільших в 2018) і тд - не страшно. Якщо буде збій системи - тоді ой.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:44
orest
в отличие от приватизации, ОВГЗ - чистейшая спекуляция, не создающая рабочих мест, не способствующая росту ВВП и улетающая из нашей экономики при малейшем шухере. Бегство спекулянтов из России был вызван, если верить самим же российским документалистам, вообще шухером в Юговосточной Азии.
А у нас таких инфоповодов на горизонте много.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 20 бер, 2018 22:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Благодаря вашим стараниям я неожиданно медальку получил, честно говоря и не думал что меня это так по-детски обрадует
По теме: сегодняшне-вчерашний присест, по-моему, был легко читаем.
Думаю завтра-послезавтра нальют НДСа, чтоб сделать еще один локальный пик на выходных, изображая "рынок", уровень 26.75 кажется максимальным, ну а дальше тотально вниз.
И это, что скажете, может на досуге:
viewtopic.php?p=4326537#p4326537 +
viewtopic.php?p=4326979#p4326979 +
viewtopic.php?p=4327553#p4327553
а если Faceless таки потрет, то надо будет тему отдельную создавать, но это обычно очень глухо, живых дискуссий мизер(
В Валютном общаке - копейчужно и однотипно, в Недвиговом бывает весело, но зачастую такое масло-маслянное, про всякое другие дебри форума и говорить не стоит
Ut sementem feceris, ita et metes
RES(Дело) PUBLICA(Общее)
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:09
Привіт. Я вже якось детально пояснював тут тим, хто проводить аналогії з 2008, чому все не так. Тепер щодо приуралля і тої кризи на межі тисячоліть. Тоді в їх цінні папери зайшли реальні закордонні спекулянти і при Азійському шухері вони злилися. У нас більшість боргових паперів - гривневий борг держави перед держбанками (я вже детально це розбирав на початку року, до речі, бажаючі можуть прочитати ті два дописи зараз, буде цікаво ) спишуть ефект нульовий. Валютні папери в більшості - оборудки з олігархами і їх "нерезидентськими" структурами. А ці пани є акціонерами країни і їх не так багато, тому панічного виходу не буде, бо самі собі жолуді відтиснуть. Крім того, у світі проходять зміни в побудові і принципах роботи офшорів, їм там стає не комфортно, а з прийняттям закону про валюту не все так просто і швидко. Куди і як вони будуть виходити-втікати, якщо що??? Тим більше, є бажання переобратися, а це можливе тільки при стабільності, завал = програш. В продовження аналізу валютних ОВДП. В березні уже розміщено 329,95 млн уо (8674 млн грн). Разом з тим, за 12 банківських днів березня обєм МБ склав 4975,92 млн а за аналогічний період 2017 - 2942,8 млн (+ 2 млрд чи 1 млрд чистої дод пропозиц!!!!!!!!). НБУ викупив за цей час 368 млн уо. Ми стали свідками новинки в асортименті - єврові папери на 616 днів. Залишилося ще одне розміщення 27 березня. Може й дотягнемо до прогнозованих недавно мною 13 млрд в валютні папери на березень.
П.С. Вчора НБУ яскраво продемонстрував своє тверде бажання не допустити різке і суттєве падіння курсу (зміцнення грн). Маю наступне припущення: організовані суттєво більші надходження від експорту в лютому-березні закінчуються, квітень має бути в рамках попередніх років (детально розписував раніше); приватизація у травні; тобто, в квітні не передбачається якихось додаткових джерел валюти. Треба використовувати ринок. Для цього курс і стримується, щоб зацікавити експорт заводити більше обовязкового. А от на готівці можуть і організувати американські гірки для стимуляції (адже вже не раз, при потребі, організовували просідання готівки і порохотяг на МБ).
Все власні роздуми, без зазіхання на істинну...
П.П.С. Зараз час, коли предметне обговорення може дати значну вигоду. Хоть "Контекст " і деградував вусмерть, там активізувалися парканадцять "дафн", щоб не допустити предметної розмови. Є ризик, що ця гидота полізе сюди. Прошу всіх не реагувати і не вступати в дискусію з тими, всім відомими екземплярами чи може іншими аналогічними. Давайте збережемо конструктив і адекватність тут.
Всім гарного дня.
Щоб не плодити дописів, додам
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:46
На досуге о сексе... что ещё может быть лучше на досуге.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 21 бер, 2018 10:57
orest, Очкарик
С доводами в этот раз полностью соглашаюсь.Но хочу развить идею Очкарика.Правда в том, что не предвидится масштабного выхода валюты , уже некому выходить, всё крутится внутри.Но его опасения абсолютно верны, учитывая временной горизонт овгз.Они сейчас размещаются на широкую ногу с одной лишь целью - перекрыть по времени выборы, чтобы на выборы не было валютного апокалипсиса.А вот после он скорее всего настанет, т к пирамиды как известно рушатся.Доказательством примерно такой финансовой стратегии является в довесок заявление Данилюка о том, что нам мвф уже типа не нужен.Это очередное извращение современной власти.Мвф нам отказал в культурной форме, а они это преподносят как возможность обойтись без него.Хотя все прекрасно понимают, что без мвф - лапти, дефолт, и т д.Но до выборов нужно найти средства для создания иллюзии благополучия.Это растущий объём овгз, ну и собственных звр хватит на предвыборный участок времени.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 21 бер, 2018 11:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
эй ВИЧ! Успакойся ты наконец и не вспоминай в своих овнопостах бурбах!Твоей тупой башке когда нибудь дойдёт? ВСЁ БУДЕТ БУМЕРАНГОМ! зАПОМНИ Д.Б! Не будет никаких 30 до выборов И НЕ МЕЧТАЙ!!За одно отвечу Оресту: Я тоже за адекватность и конструктив,но кому нужна здешняя как Вы выразились "гыдота" с их неадекватнгыми табличками? Кому они нужны? Неужели непонятно,что у власти шулера? И по каким критериям Вы делите людей на гыдот?
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