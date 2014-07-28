Додано: Сер 21 бер, 2018 13:29

Crop написав: Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.

Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).

Народ, берегите себя и нервы. Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).Народ, берегите себя и нервы.

Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.Что касается невров, то я тоже не вижу ничего губительного в высказываниях. может и не совсем приятных, иногда нужно.У меня есть правило в жизни - я отношусь к людям так , как они ко мне.Вот цитатаЗрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.Вопрос - а что уже известен результат окончательный по правильности позиций, или может подождать ещё нужно было бы.По личностям - Дафна, ругался не раз, но и общую точку зрения имели не раз, однозначно самая вумная женчина на форуме;Долярчик - балаболчик, но весёлый и добрый, что перекрывает некоторую назойливость, уважаю открытых людей, кот не стесняются поделиться своими проблемами, не замечал вреда от него;61 - вызывает отвращение почти по всем параметрам.Т о совсем не понятно это сравнение.Перейдена определённая дружественная черта, тогда я также могу быть прямолинейным и упрашивать никто никого не собирается...