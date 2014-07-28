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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:29
Crop написав:
Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.
Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Что касается невров, то я тоже не вижу ничего губительного в высказываниях. может и не совсем приятных, иногда нужно.У меня есть правило в жизни - я отношусь к людям так , как они ко мне.Вот цитата
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.
Вопрос - а что уже известен результат окончательный по правильности позиций, или может подождать ещё нужно было бы.По личностям - Дафна, ругался не раз, но и общую точку зрения имели не раз, однозначно самая вумная женчина на форуме;Долярчик - балаболчик, но весёлый и добрый, что перекрывает некоторую назойливость, уважаю открытых людей, кот не стесняются поделиться своими проблемами, не замечал вреда от него;61 - вызывает отвращение почти по всем параметрам.Т о совсем не понятно это сравнение.Перейдена определённая дружественная черта, тогда я также могу быть прямолинейным и упрашивать никто никого не собирается...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:21
Vitl
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.
ты не прально понял. orest
это bub-harу написал, кстати этот персонаж с многоциферным виталиком почти сразу пошли в игнор, сча прочитал последние перлы - это ж дети (с)...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:59
чик
чик написав:Vitl
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.
ты не прально понял. orest
это bub-harу написал, кстати этот персонаж с многоциферным виталиком почти сразу пошли в игнор, сча прочитал последние перлы - это ж дети (с)...
не в бровь,а в глаз
у меня оба в игноре
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prodigy
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07
Vitl написав:orest
Я тебе отвечаю без цитирования, чтобы не повторять твою портянку
.Ну это твоё право быть в одной команде с бурбахами и вводить людей в заблуждение
.У каждого своё мнение.Для тебя важнее, я вижу, насколько твои публикации сбудутся, а не восприятие объективной ситуации.Это и понятно, т к молоком тебя тут обливали неоднократно и несмотря на количество медалей в таблице прогнозов в основном первые места...сзади занимал.ОРест. у тебя хорошо получается описательный характер факторов, но правильных выводов ты не делаешь, точнее не умеешь
.Я только что в предыдущем посте очень точно описал происходящее.И абсолютно не согласен с твоими гривнепобедными взглядами и литьём воды на мельницу обманщиков манипуляторов
.И не смеши тут народ оборотами несколько раз.Тут в лучшем случае сезонщики смогут откупиться как планируют летом, если с ними не сыграют злую шутку.
ПС не совсем понял насчёт Вы.Напоминаю тебе и всем, что в этой теме мы договаривались о возможности обращения на ты.Это по договорённости не должно считаться невежеством и дурным поведением, т к в теме собрались люди дружественно настроенные.Во всяком случае тогда.
ПС2 время покажет насколько правы гривнезагонщики, хотя конечно я помню как ты быстро умеешь изменить свою позицию и остаться опять правильным.
1 Ось це
bub har Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною
стосувалося ось цьогоviewtopic.php?p=4327285#p4327285
Звертання Ви також до даного ніку, оскільки в мене з ним ні відносин ні домовленостей
2
Перейдена определённая дружественная черта, тогда я также могу быть прямолинейным и упрашивать никто никого не собирается...
цього взагалі не зрозумів, де і що я перейшов? Якщо хтось і перейшов, а очевидно що так, то не я.
3 Щодо цитованого допису, виділив дещо. Цих звинувачень у моєму послужному списку на цьому ресурсі ще не було. Виходячи з цього, дам можливість висловлюватися тим хто не вводить в оману, вміє, прогнозує, не помиляється, адекватний не маніпулює і тд і тп.
Успіху і профітів. Шануйтеся.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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