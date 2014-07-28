Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14

orest



3 Щодо цитованого допису, виділив дещо. Цих звинувачень у моєму послужному списку на цьому ресурсі ще не було. Виходячи з цього, дам можливість висловлюватися тим хто не вводить в оману, вміє, прогнозує, не помиляється, адекватний не маніпулює і тд і тп.

Успіху і профітів. Шануйтеся.



Ты знаешь, там всё таки было написано для тебя кое что рациональное.У всех нас путь тернистый, особенно если мы собираемся идти наверх.Постоянно нужно совершенствоваться и исправлять ошибки.Я их тоже совершаю, и много.Искренне и тебе желаю побороть все моменты на правильном пути.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.