RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 879880881882
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 13:29

  Crop написав:Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.


Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 21 бер, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13817
З нами з: 04.05.10
Подякував: 564 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:21

Vitl
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.

ты не прально понял. orest это bub-harу написал, кстати этот персонаж с многоциферным виталиком почти сразу пошли в игнор, сча прочитал последние перлы - это ж дети (с)...
а шо делать?
чик
 
Повідомлень: 5524
З нами з: 03.01.09
Подякував: 2913 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 14:59

  чик написав:Vitl
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.

ты не прально понял. orest это bub-harу написал, кстати этот персонаж с многоциферным виталиком почти сразу пошли в игнор, сча прочитал последние перлы - это ж дети (с)...


чик не в бровь,а в глаз :lol:

у меня оба в игноре
prodigy
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07

Мир :)
Востаннє редагувалось orest в Сер 21 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

 
Повідомлень: 3076
З нами з: 10.03.14
Подякував: 1464 раз.
Подякували: 2173 раз.
 
Профіль
1
1
7
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:09

orest

Я приношу свои глубокие извинения.Не буду оправдываться, что мол в большом тексте не уловил сути и направления, виноват.Почистил за собой. :oops:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13817
З нами з: 04.05.10
Подякував: 564 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14

orest

3 Щодо цитованого допису, виділив дещо. Цих звинувачень у моєму послужному списку на цьому ресурсі ще не було. Виходячи з цього, дам можливість висловлюватися тим хто не вводить в оману, вміє, прогнозує, не помиляється, адекватний не маніпулює і тд і тп.
Успіху і профітів. Шануйтеся.

Ты знаешь, там всё таки было написано для тебя кое что рациональное.У всех нас путь тернистый, особенно если мы собираемся идти наверх.Постоянно нужно совершенствоваться и исправлять ошибки.Я их тоже совершаю, и много.Искренне и тебе желаю побороть все моменты на правильном пути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13817
З нами з: 04.05.10
Подякував: 564 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14

  Vitl написав:orest

Я приношу свои глубокие извинения.Не буду оправдываться, что мол в большом тексте не уловил сути и направления, виноват.Почистил за собой. :oops:


мир нам
prodigy
 
Повідомлень: 3559
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1589 раз.
Подякували: 864 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 18:39

  prodigy написав:
  Vitl написав:orest

Я приношу свои глубокие извинения.Не буду оправдываться, что мол в большом тексте не уловил сути и направления, виноват.Почистил за собой. :oops:


мир нам


Я реально посчитал, что Орест встал на сторону ...ну этого, не хочу опять сквернословить.Тем более , что ранее это случалось.Это вызвало у меня реакцию, как я и написал - перехода дружеских отношений и резкий ответ.Да я понял свою ошибку.Ну не могу ж я сам себя расстрелять из дула своего зелёного танка :D нужно пережить и это.Меня в жизни многие не любят за особую прямолинейность и вспыльчивость, но я остываю так же быстро как загораюсь.
Кроме Ореста извиняюсь также перед всеми читателями за это событие не относящееся непосредственно к курсу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13817
З нами з: 04.05.10
Подякував: 564 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:49

orest

Я знал, что ты не зла людина :!: Спасибо.
А разнополюсные взгляды на перспективы гривны очень положительно скажутся в возможных дискуссиях. Сейчас свн не может не признать провал своих ожиданий, приходится набираться терпения к валютной осени и минимизировать сдачу долларового Грааля.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13817
З нами з: 04.05.10
Подякував: 564 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 21:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

- евро как то странно отреагировал на повышение ставки фрс
- в трамвае ЛАД привёл хорошую статистику по овгз (сроки и проценты) - на мой взгляд не очень выгодная сделка для госва, что то тут не так.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13817
З нами з: 04.05.10
Подякував: 564 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 879880881882
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5031
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6243
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 3828
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.