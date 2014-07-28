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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 13:29
Crop написав:
Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.
Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Востаннє редагувалось Vitl
в Сер 21 бер, 2018 18:06, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:21
Vitl
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.
ты не прально понял. orest
это bub-harу написал, кстати этот персонаж с многоциферным виталиком почти сразу пошли в игнор, сча прочитал последние перлы - это ж дети (с)...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 21 бер, 2018 14:59
чик
чик написав:Vitl
Зрештою, теперішня Ваша позиція є вкрай не конструктивною і некорисною і мало чим відрізняється від "дафн", 61, долярчиків всяких і тих, які виплили в останні дні.
ты не прально понял. orest
это bub-harу написал, кстати этот персонаж с многоциферным виталиком почти сразу пошли в игнор, сча прочитал последние перлы - это ж дети (с)...
не в бровь,а в глаз
у меня оба в игноре
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prodigy
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Додано: Сер 21 бер, 2018 16:07
Мир
Востаннє редагувалось orest
в Сер 21 бер, 2018 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:09
orest
Я приношу свои глубокие извинения.Не буду оправдываться, что мол в большом тексте не уловил сути и направления, виноват.Почистил за собой.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14
orest
3 Щодо цитованого допису, виділив дещо. Цих звинувачень у моєму послужному списку на цьому ресурсі ще не було. Виходячи з цього, дам можливість висловлюватися тим хто не вводить в оману, вміє, прогнозує, не помиляється, адекватний не маніпулює і тд і тп.
Успіху і профітів. Шануйтеся.
Ты знаешь, там всё таки было написано для тебя кое что рациональное.У всех нас путь тернистый, особенно если мы собираемся идти наверх.Постоянно нужно совершенствоваться и исправлять ошибки.Я их тоже совершаю, и много.Искренне и тебе желаю побороть все моменты на правильном пути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:14
Vitl написав:orest
Я приношу свои глубокие извинения.Не буду оправдываться, что мол в большом тексте не уловил сути и направления, виноват.Почистил за собой.
мир нам
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prodigy
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Додано: Сер 21 бер, 2018 18:39
prodigy написав: Vitl написав:orest
Я приношу свои глубокие извинения.Не буду оправдываться, что мол в большом тексте не уловил сути и направления, виноват.Почистил за собой.
мир нам
Я реально посчитал, что Орест встал на сторону ...ну этого, не хочу опять сквернословить.Тем более , что ранее это случалось.Это вызвало у меня реакцию, как я и написал - перехода дружеских отношений и резкий ответ.Да я понял свою ошибку.Ну не могу ж я сам себя расстрелять из дула своего зелёного танка
нужно пережить и это.Меня в жизни многие не любят за особую прямолинейность и вспыльчивость, но я остываю так же быстро как загораюсь.
Кроме Ореста извиняюсь также перед всеми читателями за это событие не относящееся непосредственно к курсу.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:49
orest
Я знал, что ты не зла людина
Спасибо.
А разнополюсные взгляды на перспективы гривны очень положительно скажутся в возможных дискуссиях. Сейчас свн не может не признать провал своих ожиданий, приходится набираться терпения к валютной осени и минимизировать сдачу долларового Грааля.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 21:58
- евро как то странно отреагировал на повышение ставки фрс
- в трамвае ЛАД привёл хорошую статистику по овгз (сроки и проценты) - на мой взгляд не очень выгодная сделка для госва, что то тут не так.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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