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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:42
Vitl написав: Crop написав:
Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.
Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Привет!
Стратегия секты ортодоксальных СВНщиков конечно нервы бережет, но и у доллара когда-то будет финал в виде гиперинфляции. Штаты должны будут обнулить все внешние долги и лишнюю напечатанную наличность по миру. Пару спокойных лет точно еще есть а там будет видно.
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?
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ulanusa1
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Додано: Сер 21 бер, 2018 23:36
ulanusa1
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?
1 - Орест приводил много доходных статей - и экспорт и таможня и заробитчане и вывод из тени и много др, теоретически можно предположить что это оно
2 - тут недавно забыл кто из наших подбросил идею, что заводят какие то деньги, непонятно чьи и на что - это очень вероятно, т к объясняет неожиданность такого явления.Просто мне кажется, что многое из перечисленного Орестом должно было попасть в поле зрения и расчётов керманычей и так сильно промахнуться с бюджетным курсом они не могли
3 - искусственно созданная ситуация с валютным изобилием в момент наоборот валютного недостатка.Я пояснял, что прекращение сотрудничества с мвф сыграло злую шутку и вызвало обратную реакцию на гривнеукрепление и выкачку валюты из чего и кого угодно, её стало относительно много, пока не отдали за долги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 23:42
ulanusa1
По госдолгу сша.Похоже , что не пару лет а пару десятков лет.Я интересовался данным вопросом и убедился во мнении, что он будет расти и дальше, как то частично перекрываться, но конца и края при существующей системе не видно.Да он настанет, но для этого в мире должно что то произойти экстранеординарное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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