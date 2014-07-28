Додано: Сер 21 бер, 2018 23:36

ulanusa1



Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?



1 - Орест приводил много доходных статей - и экспорт и таможня и заробитчане и вывод из тени и много др, теоретически можно предположить что это оно

2 - тут недавно забыл кто из наших подбросил идею, что заводят какие то деньги, непонятно чьи и на что - это очень вероятно, т к объясняет неожиданность такого явления.Просто мне кажется, что многое из перечисленного Орестом должно было попасть в поле зрения и расчётов керманычей и так сильно промахнуться с бюджетным курсом они не могли

3 - искусственно созданная ситуация с валютным изобилием в момент наоборот валютного недостатка.Я пояснял, что прекращение сотрудничества с мвф сыграло злую шутку и вызвало обратную реакцию на гривнеукрепление и выкачку валюты из чего и кого угодно, её стало относительно много, пока не отдали за долги.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.