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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 880881882883
Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 22:42

  Vitl написав:
  Crop написав:Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.


Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.


Привет!

Стратегия секты ортодоксальных СВНщиков конечно нервы бережет, но и у доллара когда-то будет финал в виде гиперинфляции. Штаты должны будут обнулить все внешние долги и лишнюю напечатанную наличность по миру. Пару спокойных лет точно еще есть а там будет видно.

Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?
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ulanusa1
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:36

ulanusa1

Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?

1 - Орест приводил много доходных статей - и экспорт и таможня и заробитчане и вывод из тени и много др, теоретически можно предположить что это оно
2 - тут недавно забыл кто из наших подбросил идею, что заводят какие то деньги, непонятно чьи и на что - это очень вероятно, т к объясняет неожиданность такого явления.Просто мне кажется, что многое из перечисленного Орестом должно было попасть в поле зрения и расчётов керманычей и так сильно промахнуться с бюджетным курсом они не могли
3 - искусственно созданная ситуация с валютным изобилием в момент наоборот валютного недостатка.Я пояснял, что прекращение сотрудничества с мвф сыграло злую шутку и вызвало обратную реакцию на гривнеукрепление и выкачку валюты из чего и кого угодно, её стало относительно много, пока не отдали за долги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 21 бер, 2018 23:42

ulanusa1

По госдолгу сша.Похоже , что не пару лет а пару десятков лет.Я интересовался данным вопросом и убедился во мнении, что он будет расти и дальше, как то частично перекрываться, но конца и края при существующей системе не видно.Да он настанет, но для этого в мире должно что то произойти экстранеординарное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 01:09

Моё мнение (не буду утверждать, что оно верное :) )

По притоку валюты. Уже писал, что не понимаю, откуда он взялся. Скорее всего, никакого особого "притока" нет. Видимо, сработало всё понемногу. И повышение учётки ( точнее, повышение вслед за этим процентов по займам), и покупка облигаций (по-видимому, не только ОВГЗ), и "задержки" экспорта, о кот. писал orest, и, возможно, завод денег под приватизацию и 4G, + , думаю, какой-то зажим гривни (депосертификаты и т.п.).

Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР и обеспечить лучшие условия для переговоров с МВФ. Каких-то серьёзных изменений валютных колебаний по сравнению с прошлыми годами не ожидаю. В трамвае писал, что вполне вероятно минимум этого года мы уже увидели.

По росту цен на наш экспорт. Цены на металл, руду, действительно, выросли. Хотя есть и мрачноватые прогнозы, но пока так.
По зерну. Corpocrator меня недавно упрекал, что я не обращаю внимание на рост. Рост вроде бы есть, но он вполне укладывается в рамки обычных колебаний ("дыхание рынка"). Например, был подскок с 450 в начале февраля до 520 в начале марта (за пшеницу). Сейчас опять вернулись к тем же 450. Так же и по кукурузе.

При этом расходы на импорт растут - цены на нефть и газ по сравнению с прошлым годом выросли весьма заметно. Да и ширпотребовский импорт благодаря росту зарплат тоже растёт потихоньку.

Так что спасибо нашим гастарбайтерам - благодаря их валюте мы ещё держимся. Но об этом писать не буду. Мне кажется здесь нет людей, кот. считают это нашим достижением.

Выводы.
К лету предполагаю незначительное снижение по отношению к сегодняшнему курсу (хотя в принципе допускаю и до 25,5 благодаря "играм" нацбанка). Естественно, с какими-то колебаниями (возможно, даже до 27). Затем привычный рост. Давал в трамвае цитату из прогноза ICU, и orest давал здесь ссылку - 28,5 к концу года. Вполне вероятно, может дотянем до 29. Тогда в январе можно ожидать 29,5-30.

По доллару. Согласен с Vitl"ом, что доллар ещё долго сохранит свои позиции. Смена мировой валюты происходит не за 1-2 года, а за десятилетия, и это будет заметно. Хотя падение доллара возможно, как это было после отмены золотого стандарта. Да и недавно - мы помним, как в 2008 евро доходил до 1,6.
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