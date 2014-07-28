Vitl написав:Crop написав:Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.
Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Привет!
Стратегия секты ортодоксальных СВНщиков конечно нервы бережет, но и у доллара когда-то будет финал в виде гиперинфляции. Штаты должны будут обнулить все внешние долги и лишнюю напечатанную наличность по миру. Пару спокойных лет точно еще есть а там будет видно.
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?