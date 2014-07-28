Додано: Чет 22 бер, 2018 01:09

Моё мнение (не буду утверждать, что оно верноеПо притоку валюты. Уже писал, что не понимаю, откуда он взялся. Скорее всего, никакого особого "притока" нет. Видимо, сработало всё понемногу. И повышение учётки ( точнее, повышение вслед за этим процентов по займам), и покупка облигаций (по-видимому, не только ОВГЗ), и "задержки" экспорта, о кот. писал, и, возможно, завод денег под приватизацию и 4G, + , думаю, какой-то зажим гривни (депосертификаты и т.п.).Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР и обеспечить лучшие условия для переговоров с МВФ. Каких-то серьёзных изменений валютных колебаний по сравнению с прошлыми годами не ожидаю. В трамвае писал, что вполне вероятно минимум этого года мы уже увидели.По росту цен на наш экспорт. Цены на металл, руду, действительно, выросли. Хотя есть и мрачноватые прогнозы, но пока так.По зерну.меня недавно упрекал, что я не обращаю внимание на рост. Рост вроде бы есть, но он вполне укладывается в рамки обычных колебаний ("дыхание рынка"). Например, был подскок с 450 в начале февраля до 520 в начале марта (за пшеницу). Сейчас опять вернулись к тем же 450. Так же и по кукурузе.При этом расходы на импорт растут - цены на нефть и газ по сравнению с прошлым годом выросли весьма заметно. Да и ширпотребовский импорт благодаря росту зарплат тоже растёт потихоньку.Так что спасибо нашим гастарбайтерам - благодаря их валюте мы ещё держимся. Но об этом писать не буду. Мне кажется здесь нет людей, кот. считают это нашим достижением.Выводы.К лету предполагаю незначительное снижение по отношению к сегодняшнему курсу (хотя в принципе допускаю и до 25,5 благодаря "играм" нацбанка). Естественно, с какими-то колебаниями (возможно, даже до 27). Затем привычный рост. Давал в трамвае цитату из прогноза ICU, идавал здесь ссылку - 28,5 к концу года. Вполне вероятно, может дотянем до 29. Тогда в январе можно ожидать 29,5-30.По доллару. Согласен с"ом, что доллар ещё долго сохранит свои позиции. Смена мировой валюты происходит не за 1-2 года, а за десятилетия, и это будет заметно. Хотя падение доллара возможно, как это было после отмены золотого стандарта. Да и недавно - мы помним, как в 2008 евро доходил до 1,6.