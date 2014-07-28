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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 21 бер, 2018 22:42
Vitl написав: Crop написав:
Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.
Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Привет!
Стратегия секты ортодоксальных СВНщиков конечно нервы бережет, но и у доллара когда-то будет финал в виде гиперинфляции. Штаты должны будут обнулить все внешние долги и лишнюю напечатанную наличность по миру. Пару спокойных лет точно еще есть а там будет видно.
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?
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Додано: Сер 21 бер, 2018 23:36
ulanusa1
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?
1 - Орест приводил много доходных статей - и экспорт и таможня и заробитчане и вывод из тени и много др, теоретически можно предположить что это оно
2 - тут недавно забыл кто из наших подбросил идею, что заводят какие то деньги, непонятно чьи и на что - это очень вероятно, т к объясняет неожиданность такого явления.Просто мне кажется, что многое из перечисленного Орестом должно было попасть в поле зрения и расчётов керманычей и так сильно промахнуться с бюджетным курсом они не могли
3 - искусственно созданная ситуация с валютным изобилием в момент наоборот валютного недостатка.Я пояснял, что прекращение сотрудничества с мвф сыграло злую шутку и вызвало обратную реакцию на гривнеукрепление и выкачку валюты из чего и кого угодно, её стало относительно много, пока не отдали за долги.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 21 бер, 2018 23:42
ulanusa1
По госдолгу сша.Похоже , что не пару лет а пару десятков лет.Я интересовался данным вопросом и убедился во мнении, что он будет расти и дальше, как то частично перекрываться, но конца и края при существующей системе не видно.Да он настанет, но для этого в мире должно что то произойти экстранеординарное.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 22 бер, 2018 01:09
Моё мнение (не буду утверждать, что оно верное
)
По притоку валюты. Уже писал, что не понимаю, откуда он взялся. Скорее всего, никакого особого "притока" нет. Видимо, сработало всё понемногу. И повышение учётки ( точнее, повышение вслед за этим процентов по займам), и покупка облигаций (по-видимому, не только ОВГЗ), и "задержки" экспорта, о кот. писал orest
, и, возможно, завод денег под приватизацию и 4G, + , думаю, какой-то зажим гривни (депосертификаты и т.п.).
Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР и обеспечить лучшие условия для переговоров с МВФ. Каких-то серьёзных изменений валютных колебаний по сравнению с прошлыми годами не ожидаю. В трамвае писал, что вполне вероятно минимум этого года мы уже увидели.
По росту цен на наш экспорт. Цены на металл, руду, действительно, выросли. Хотя есть и мрачноватые прогнозы, но пока так.
По зерну. Corpocrator
меня недавно упрекал, что я не обращаю внимание на рост. Рост вроде бы есть, но он вполне укладывается в рамки обычных колебаний ("дыхание рынка"). Например, был подскок с 450 в начале февраля до 520 в начале марта (за пшеницу). Сейчас опять вернулись к тем же 450. Так же и по кукурузе.
При этом расходы на импорт растут - цены на нефть и газ по сравнению с прошлым годом выросли весьма заметно. Да и ширпотребовский импорт благодаря росту зарплат тоже растёт потихоньку.
Так что спасибо нашим гастарбайтерам - благодаря их валюте мы ещё держимся. Но об этом писать не буду. Мне кажется здесь нет людей, кот. считают это нашим достижением.
Выводы.
К лету предполагаю незначительное снижение по отношению к сегодняшнему курсу (хотя в принципе допускаю и до 25,5 благодаря "играм" нацбанка). Естественно, с какими-то колебаниями (возможно, даже до 27). Затем привычный рост. Давал в трамвае цитату из прогноза ICU, и orest
давал здесь ссылку - 28,5 к концу года. Вполне вероятно, может дотянем до 29. Тогда в январе можно ожидать 29,5-30.
По доллару. Согласен с Vitl
"ом, что доллар ещё долго сохранит свои позиции. Смена мировой валюты происходит не за 1-2 года, а за десятилетия, и это будет заметно. Хотя падение доллара возможно, как это было после отмены золотого стандарта. Да и недавно - мы помним, как в 2008 евро доходил до 1,6.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:23
Vitl написав:ulanusa1
По госдолгу сша.Похоже , что не пару лет а пару десятков лет.Я интересовался данным вопросом и убедился во мнении, что он будет расти и дальше, как то частично перекрываться, но конца и края при существующей системе не видно.Да он настанет, но для этого в мире должно что то произойти экстранеординарное.
В момент великого краха доллара, наша гривночка естественно устремится вверх.
серьезно, если они чихнут, мы в горячке помрем.
Век живи-век учись...
Все гадаю, фиксить убыток? Или еще денег потерять? С 02.01.2015 заслуженный тролль: "Ну и что вы кормите этого тролля, который Crop?" (yuri_m). Итоги смотрим ТУТА: https://finance.i.ua
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Додано: Чет 22 бер, 2018 08:42
Vitl написав:
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится.
Если не брать макроэкономику, а остановиться на микроэкономике, на моем маленьком личном примере. Понабирал перед Новым Годом товара на отсрочку платежа на оптимистических ожиданиях. Продажи пошли не так как ожидалось. Для расчета с поставщиком по отсрочке платежа в марте пришлось сдать достаточно значимую для меня сумму в долларах для обмена на гривны, поставщик-то белый и официальный. Возможно я такой не один.
Если честно я просто не помню, когда я сдавал доллары. И вот оно пришло время.
Я понимаю, что мой пример до смешного маловат на фоне макроэкономических примеров.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 09:49
ulanusa1 написав: Vitl написав: Crop написав:
Для ортодоксального СВН щика, алгоритм действия простой: основная сумма в $ надежно заныкана и в расчёт не берётся. Спишь спокойно. Текущие заработки в грн скирдуются на короткие депо или в матрас для банкофобов. Ждём удобного момента конвернуть, не паримся по мелочам. Пока курс на ревал, хоть лично я и жду стабильности на уровнях 26-26.5., с краткосрочной просадкой до 25.5.
Ситуация с внутренним долгом на мой взгляд совсем не критична. Запас времени есть как мин до осени. Да и потом будем посмотреть на размер девала, обвал пока не видать( глубже 30).
Народ, берегите себя и нервы.
Всё так и есть.Я только что описал. что ситуация с долгом и внутренним и внешним не критична не только до осени, но и до выборов.И эту некритичность слепили вручную.И правильно , т к иного выхода просто нет.Т е я это воспринимаю как должное и подстраиваюсь.Ну не могли они по другому сделать.При этом чётко видно шитьё белыми нитками - мвф не даёт кредиты ненадёжному заёмщику(нам).А овгз и депозиты и сама по себе гривна - это не что иное как тот же заём, но взятый уже не напрямую, а хитростью или в приказном порядке.
Привет!
Стратегия секты ортодоксальных СВНщиков конечно нервы бережет, но и у доллара когда-то будет финал в виде гиперинфляции. Штаты должны будут обнулить все внешние долги и лишнюю напечатанную наличность по миру. Пару спокойных лет точно еще есть а там будет видно.
Парни, если в двух словах, какая 1 самая главная причина роста предложения валюты? Мы (вы) тут много идей, теорий обсуждали, но хотелось бы понять в чем все-таки основная причина и когда это счастье закончится. Цены на наш экспорт выросли?
Вітаю.
Ось стара дискусія з шановним Тихоном, який, на превеликий жаль, покинув нас так же ж несподівано як і долучився, щодо зовнішніх боргів viewtopic.php?p=4077025#p4077025
А тут трохи про дилему Тріффіна viewtopic.php?p=4317903#p4317903
(там і про ціни на сировину і перспективу). Підозрюю, з обнуленням боргу США осбнулиться ще багато інших боргів і на вартість зеленого це не вплине (зрештою, є ще кілька дописів, де я торкався проблеми списання лишніх нулів світової економіки).
По валютній пропозиції квітень може стати показовим (писав уже).
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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