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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:10

Не хочу предавать идеалы свн, но аж балдею от падения доллара.Временного конечно и временно.Нужно обработать актив один суммой около лимона гривен, который начинался с исходной долларовой суммы, сданной по 28,ХХ и 27,ХХ частями .Вскоре планируется подведение итогов, разумеется с откупом и пересчётом в долларах.Манипуляторы хорошие, очень хорошие... когда с ними по пути. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:14

  Vitl написав:ЛАД

Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР

А я всё таки настаивал бы на фразе - промахнулись.Иначе получится - нет не промахнулись. но если нада то будем творить что хотим...
...
ну тогда бы объявили, что курс может на 10-20 % летать

Сорри, что влезаю в чужой разговор, но всё-таки...
Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.
Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.
Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:31

Одолжите пепла, нечем голову посыпАть...

На работе очень плохо переживаем зиму. Давно такого не было, если вообще было. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Есть и мои просчеты, но в целом рынок очень упал.
Я уже начал личные заначки вставлять в оборот, что не есть гуд.

Если не попустит рискну еще штукой, но уже не более.

Вообще на укреплении гривны спрос почему-то падает, не устаю повторять, что для оживления экономики нужна нежная девальвация. Тогда народ тратит денюжки по мере прихода, а не хомячит их в валюту и депозиты.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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  #<1 ... 881882883884
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