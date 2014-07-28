Додано: Чет 22 бер, 2018 16:59

_hunter написав: Vitl написав: ЛАД



Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР



А я всё таки настаивал бы на фразе - промахнулись.Иначе получится - нет не промахнулись. но если нада то будем творить что хотим...

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ну тогда бы объявили, что курс может на 10-20 % летать Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВРА я всё таки настаивал бы на фразе - промахнулись.Иначе получится - нет не промахнулись. но если нада то будем творить что хотим......ну тогда бы объявили, что курс может на 10-20 % летать

Сорри, что влезаю в чужой разговор, но всё-таки...

Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.

Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.

Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал Сорри, что влезаю в чужой разговор, но всё-таки...Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал

Формально, ты коллега, прав.Признаюсь, у меня нет расписки ни Минфина ни нбу о придерживании курса в определённых рамках.Это да.Но тебя понесло не меньше в другую сторону.Плавать на 50% будешь в снах своих, а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...Они есть. но они есть всегда и везде и отражают отношение к происходящему.Ты читал. что я писал. что бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.Далее, если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате.И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.Т е с учётом всего хотя бы плавная девальвация является объективным отражением реального нашего развития.И тут вдруг прорыв, пабеда, ревал.Может пабеда основана на блокаде Донбасса, от которой сразу хором заявили о скором девале.Может полный разрыв эк связей с рашкой даст нам ощутимый выиграш(или всё таки проигрыш).Может сотни миллиардов гривен стерилизованных и не влитых в экономику , дадут прибыль. вместо убытка в виде процентов которые по ним платятся из воздуха.К чему я это, к тому что белыми нитками пошита перемога.