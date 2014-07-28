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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:10
Не хочу предавать идеалы свн, но аж балдею от падения доллара.Временного конечно и временно.Нужно обработать актив один суммой около лимона гривен, который начинался с исходной долларовой суммы, сданной по 28,ХХ и 27,ХХ частями .Вскоре планируется подведение итогов, разумеется с откупом и пересчётом в долларах.Манипуляторы хорошие, очень хорошие... когда с ними по пути.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:14
Сорри, что влезаю в чужой разговор, но всё-таки...
Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.
Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.
Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:31
Одолжите пепла, нечем голову посыпАть...
На работе очень плохо переживаем зиму. Давно такого не было, если вообще было.
Есть и мои просчеты, но в целом рынок очень упал.
Я уже начал личные заначки вставлять в оборот, что не есть гуд.
Если не попустит рискну еще штукой, но уже не более.
Вообще на укреплении гривны спрос почему-то падает, не устаю повторять, что для оживления экономики нужна нежная девальвация. Тогда народ тратит денюжки по мере прихода, а не хомячит их в валюту и депозиты.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:45
Холод в конце марта - было. но действительно давно.А в прошлом году апрелю не наливать помнишь
Слив хомяков описал Фриз, я своим усастием подтвердил, и ты приобщился.А мы тут думаем - откуда избыток валюты Так мы ж сами...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:49
cрабатывает маячок , покупай , потому как завтра будет дороже , доллар то ведь растет...вот и тарят товар впрок ..а потом , пользуются ранее затаренным ,потому и спрос падает..как-то так , наверное...
Додано: Чет 22 бер, 2018 16:59
Формально, ты коллега, прав.Признаюсь, у меня нет расписки ни Минфина ни нбу о придерживании курса в определённых рамках.Это да.Но тебя понесло не меньше в другую сторону.Плавать на 50% будешь в снах своих, а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...Они есть. но они есть всегда и везде и отражают отношение к происходящему.Ты читал. что я писал. что бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.Далее, если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате.И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.Т е с учётом всего хотя бы плавная девальвация является объективным отражением реального нашего развития.И тут вдруг прорыв, пабеда, ревал.Может пабеда основана на блокаде Донбасса, от которой сразу хором заявили о скором девале.Может полный разрыв эк связей с рашкой даст нам ощутимый выиграш(или всё таки проигрыш).Может сотни миллиардов гривен стерилизованных и не влитых в экономику , дадут прибыль. вместо убытка в виде процентов которые по ним платятся из воздуха.К чему я это, к тому что белыми нитками пошита перемога.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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