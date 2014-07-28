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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 881882883884
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:10

Не хочу предавать идеалы свн, но аж балдею от падения доллара.Временного конечно и временно.Нужно обработать актив один суммой около лимона гривен, который начинался с исходной долларовой суммы, сданной по 28,ХХ и 27,ХХ частями .Вскоре планируется подведение итогов, разумеется с откупом и пересчётом в долларах.Манипуляторы хорошие, очень хорошие... когда с ними по пути. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:14

  Vitl написав:ЛАД

Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР

А я всё таки настаивал бы на фразе - промахнулись.Иначе получится - нет не промахнулись. но если нада то будем творить что хотим...
...
ну тогда бы объявили, что курс может на 10-20 % летать

Сорри, что влезаю в чужой разговор, но всё-таки...
Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.
Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.
Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал :)
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:31

Одолжите пепла, нечем голову посыпАть...

На работе очень плохо переживаем зиму. Давно такого не было, если вообще было. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Есть и мои просчеты, но в целом рынок очень упал.
Я уже начал личные заначки вставлять в оборот, что не есть гуд.

Если не попустит рискну еще штукой, но уже не более.

Вообще на укреплении гривны спрос почему-то падает, не устаю повторять, что для оживления экономики нужна нежная девальвация. Тогда народ тратит денюжки по мере прихода, а не хомячит их в валюту и депозиты.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:45

  Очкарик написав:На работе очень плохо переживаем зиму. Давно такого не было, если вообще было. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Есть и мои просчеты, но в целом рынок очень упал.
Я уже начал личные заначки вставлять в оборот, что не есть гуд.

Если не попустит рискну еще штукой, но уже не более.

Вообще на укреплении гривны спрос почему-то падает, не устаю повторять, что для оживления экономики нужна нежная девальвация. Тогда народ тратит денюжки по мере прихода, а не хомячит их в валюту и депозиты.


Холод в конце марта - было. но действительно давно.А в прошлом году апрелю не наливать помнишь :D
Слив хомяков описал Фриз, я своим усастием подтвердил, и ты приобщился.А мы тут думаем - откуда избыток валюты :D Так мы ж сами...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:49

  Очкарик написав:Вообще на укреплении гривны спрос почему-то падает, не устаю повторять, что для оживления экономики нужна нежная девальвация.


cрабатывает маячок , покупай , потому как завтра будет дороже , доллар то ведь растет...вот и тарят товар впрок ..а потом , пользуются ранее затаренным ,потому и спрос падает..как-то так , наверное...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:59

  _hunter написав:
  Vitl написав:ЛАД

Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР

А я всё таки настаивал бы на фразе - промахнулись.Иначе получится - нет не промахнулись. но если нада то будем творить что хотим...
...
ну тогда бы объявили, что курс может на 10-20 % летать

Сорри, что влезаю в чужой разговор, но всё-таки...
Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.
Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.
Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал :)


Формально, ты коллега, прав.Признаюсь, у меня нет расписки ни Минфина ни нбу о придерживании курса в определённых рамках.Это да.Но тебя понесло не меньше в другую сторону.Плавать на 50% будешь в снах своих, а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...Они есть. но они есть всегда и везде и отражают отношение к происходящему.Ты читал. что я писал. что бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.Далее, если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате.И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.Т е с учётом всего хотя бы плавная девальвация является объективным отражением реального нашего развития.И тут вдруг прорыв, пабеда, ревал.Может пабеда основана на блокаде Донбасса, от которой сразу хором заявили о скором девале.Может полный разрыв эк связей с рашкой даст нам ощутимый выиграш(или всё таки проигрыш).Может сотни миллиардов гривен стерилизованных и не влитых в экономику , дадут прибыль. вместо убытка в виде процентов которые по ним платятся из воздуха.К чему я это, к тому что белыми нитками пошита перемога. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:15

  Vitl написав:
ЛАД

Не уверен, что "так сильно промахнулись с бюджетным курсом". Мне кажется, что события последних 2 месяцев - искусственная ситуация для пополнения кубышки НБУ, чтобы не допустить резкого падения ЗВР


А я всё таки настаивал бы на фразе - промахнулись.Иначе получится - нет не промахнулись. но если нада то будем творить что хотим...для пополнения кубышки и может ещё чего потом пополнить захочется,ну тогда бы объявили, что курс может на 10-20 % летать если кубышка попросит.Собственно причина не допустить резкого падения звр очень верная и я сам это писал.Особенно если иметь ввиду не общую сумму звр а только чистые.Ведь погашение долга из них и их останется очень мало.

Думаю, так и есть.
О "полётах" никто не говорил, но в бюджете мы этого нигде не увидим. При этом средний по году и курс в конце года могут примерно соответствовать "обещаниям".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:23

  _hunter написав:......
Тут вижу одну фундаментальную неточность: тот "бюджетный курс", что озвучивался -- это не что-то "железное". -- за его невыполнеие, вроде, нет никакой ответственности.
Более того: по каким-то внутренним нормативам этот курс, например на 50% может плавать.
Т.е. все оценки вида "промахнулись"/"не смогли" -- не более чем эмоции... -- расписку никто не подписывал :)

Всё верно, но "бюджетный курс" потому и "бюджетный", что влияет на выполнение бюджета. А бюджет - это закон, принимаемый ВР.
У нас, правда, за невыполнение этого закона уголовная ответственность не предусмотрена, но тем не менее такая ответственность наступает в виде провалов в экономике. Хотя эту ответственность несут не виновные, а весь народ.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:47

ЛАД

средний по году и курс в конце года могут примерно соответствовать "обещаниям".

Да, конечно.Это и будет закрывать их "проделки", скажут мол в теч года были колебания.Но мы то поняли, что сейчас не просто колебания. а вынужденный отжим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:54

Меня уже почти цитируют :)

“Мы с опаской смотрим на приток краткосрочного капитала, потому что помним опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком “горячего” капитала. В том числе, кризис 2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком”, – заявил С.Николайчук.

А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі :mrgreen:

Фінансовий спекулянт гірше татарина.
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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