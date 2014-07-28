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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 22 бер, 2018 18:43
Так недавно Орест писал разницу о том, что отток уже некому делать.Точнее его объём уже может быть очень мал и не критичен.Уже все вышли,отток разве в офшоры свои же могут, если почувствуют жареное под попой.Но твоя мысль оправдывается тем. что ради прибыли многие идут на риски и найдутся ловящие рыбку в мутной воде.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:28
Vitl написав:
.................
Так недавно Орест писал разницу о том, что отток уже некому делать
. Точнее его объём уже может быть очень мал и не критичен.Уже все вышли,отток разве в офшоры свои же могут, если почувствуют жареное под попой.Но твоя мысль оправдывается тем. что ради прибыли многие идут на риски и найдутся ловящие рыбку в мутной воде.
К сожалению, это только предположения orest
"а, хотя, вполне вероятно, справедливые. Но также вероятно, что инвесторы действительно иностранные. Другое дело, что объём "инвестиций" пока не критичен, если только дело ограничивается ОВГЗ - дополнительные 8 млрд. грн, т.е. каких-то 300 млн. долл.
Правда, после заявления Николайчука возникают мысли, что "инвестиции" во всякие
облигации могут оказаться достаточно велики и ОВГЗ - это только вершина айсберга. Тогда ситуация может быть гораздо более рискованной, чем мы думаем.Очкарик
А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі
Это, на мой взгляд, ещё не худший вариант. В таком случае всё же, в конечном итоге, будут какие-то реальные
инвестиции в нашу экономику. Хуже будет, если они просто получат свои %, купят валюту и уйдут. Если вдруг (
)окажется, что их вложения в несколько раз больше чем то, что мы видим в ОВГЗ, может быть весьма болезненно.
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ЛАД
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03
ЛАД написав:
Всё верно, но "бюджетный курс" потому и "бюджетный", что влияет на выполнение бюджета. А бюджет - это закон, принимаемый ВР.
У нас, правда, за невыполнение этого закона уголовная ответственность не предусмотрена, но тем не менее такая ответственность наступает в виде провалов в экономике. Хотя эту ответственность несут не виновные, а весь народ.
Тут все очень интересно.
В самом нацбанке заяляют:
Использованный для расчетов показателей госбюджета курс доллара является техническим и не должен восприниматься как прогноз. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).
и
"Государственный бюджет по юридической форме – это закон Украины, а следовательно, показатели, предусмотренные этим законом, необходимо соблюдать. Но показатель курса вы не найдете в тексте закона. Его там и не может быть, поскольку назначение госбюджета – перераспределение государственных средств. Не больше, не меньше", – отметили в Нацбанке.
т.е. курс как-бы влияет на выполнение бюджета. Но не очень сильно, вроде.
Vitl написав:
а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...
50% это я так -- для образности...
Vitl написав:
бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.
если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате
Валютные риски каждый бизнес для себя сам просчитывать должен. -- В НБУ заявляли вроде (сейчас цитату найти не могу) -- что "за курс они не отвечают"...
А депозиты -- тоже "заявы" были -- зарабатывать на депозитах в "цивилизованном мире" не принято.
Vitl написав:
И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.
А фиг его знает -- зачем считают. -- принято так: раньше "считали" -- и теперь продолжают. А то если сейчас перестать -- народ все бабки из БС вынесет -- типа очередной кратный девал идет...
+ есть подозрение, что этот курс "считают" -- как приснопамятный Алекс: "по событиям". -- что-то вида "если дадут транш и победит не путлер -- будет 26"...
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_hunter
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Додано: Чет 22 бер, 2018 20:15
_hunter
Понравилось, хорошо спарировал. Хотя можно бы и поспорить, но нет смысла, т к дебри всё это.Добавлю - гройсман когда почувствовал что с курсом вниз перестарались, то и выступил, мол это технический расчёт.Но это задним числом типа отмазка.А бизнесу не легко совсем самому рассчитывать.У многих бизнес имеет рентабельность 10-20%% (а я когда то в молодости жвачки Дирол и подобные вообще под 5-8%% возил), тут попандос может случится при таких колебаниях как сейчас.И главное, не забываем, что важнее стабильность.А теперь вспоминаем, откуда это выражение взялось...Вот вот , именно оно и отражает возможность чем то серьёзно заниматься, только при стабильности, и с этим не поспоришь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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