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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 882883884885
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:43

  Очкарик написав:“Мы с опаской смотрим на приток краткосрочного капитала, потому что помним опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком “горячего” капитала. В том числе, кризис 2008 года, который для многих стран был усилен этим оттоком”, – заявил С.Николайчук.

А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі :mrgreen:

Фінансовий спекулянт гірше татарина.


Так недавно Орест писал разницу о том, что отток уже некому делать.Точнее его объём уже может быть очень мал и не критичен.Уже все вышли,отток разве в офшоры свои же могут, если почувствуют жареное под попой.Но твоя мысль оправдывается тем. что ради прибыли многие идут на риски и найдутся ловящие рыбку в мутной воде.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:28

  Vitl написав:.................
Так недавно Орест писал разницу о том, что отток уже некому делать. Точнее его объём уже может быть очень мал и не критичен.Уже все вышли,отток разве в офшоры свои же могут, если почувствуют жареное под попой.Но твоя мысль оправдывается тем. что ради прибыли многие идут на риски и найдутся ловящие рыбку в мутной воде.

К сожалению, это только предположения orest"а, хотя, вполне вероятно, справедливые. Но также вероятно, что инвесторы действительно иностранные. Другое дело, что объём "инвестиций" пока не критичен, если только дело ограничивается ОВГЗ - дополнительные 8 млрд. грн, т.е. каких-то 300 млн. долл.
Правда, после заявления Николайчука возникают мысли, что "инвестиции" во всякие облигации могут оказаться достаточно велики и ОВГЗ - это только вершина айсберга. Тогда ситуация может быть гораздо более рискованной, чем мы думаем.

Очкарик
А в реальності: хто заважає "неРЕЗИДЕНТАМ" заробити на ОВГЗ, а потім прихватизувати щось смачненьке, перепродати його та й в кущі

Это, на мой взгляд, ещё не худший вариант. В таком случае всё же, в конечном итоге, будут какие-то реальные инвестиции в нашу экономику. Хуже будет, если они просто получат свои %, купят валюту и уйдут. Если вдруг ( :) )окажется, что их вложения в несколько раз больше чем то, что мы видим в ОВГЗ, может быть весьма болезненно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03

  ЛАД написав:Всё верно, но "бюджетный курс" потому и "бюджетный", что влияет на выполнение бюджета. А бюджет - это закон, принимаемый ВР.
У нас, правда, за невыполнение этого закона уголовная ответственность не предусмотрена, но тем не менее такая ответственность наступает в виде провалов в экономике. Хотя эту ответственность несут не виновные, а весь народ.

Тут все очень интересно.
В самом нацбанке заяляют:
Использованный для расчетов показателей госбюджета курс доллара является техническим и не должен восприниматься как прогноз. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).

и
"Государственный бюджет по юридической форме – это закон Украины, а следовательно, показатели, предусмотренные этим законом, необходимо соблюдать. Но показатель курса вы не найдете в тексте закона. Его там и не может быть, поскольку назначение госбюджета – перераспределение государственных средств. Не больше, не меньше", – отметили в Нацбанке.

т.е. курс как-бы влияет на выполнение бюджета. Но не очень сильно, вроде.


  Vitl написав:а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...

50% это я так -- для образности...

  Vitl написав:бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.

если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате

Валютные риски каждый бизнес для себя сам просчитывать должен. -- В НБУ заявляли вроде (сейчас цитату найти не могу) -- что "за курс они не отвечают"...
А депозиты -- тоже "заявы" были -- зарабатывать на депозитах в "цивилизованном мире" не принято.

  Vitl написав:И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.

А фиг его знает -- зачем считают. -- принято так: раньше "считали" -- и теперь продолжают. А то если сейчас перестать -- народ все бабки из БС вынесет -- типа очередной кратный девал идет...
+ есть подозрение, что этот курс "считают" -- как приснопамятный Алекс: "по событиям". -- что-то вида "если дадут транш и победит не путлер -- будет 26"...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:15

_hunter

Понравилось, хорошо спарировал. Хотя можно бы и поспорить, но нет смысла, т к дебри всё это.Добавлю - гройсман когда почувствовал что с курсом вниз перестарались, то и выступил, мол это технический расчёт.Но это задним числом типа отмазка.А бизнесу не легко совсем самому рассчитывать.У многих бизнес имеет рентабельность 10-20%% (а я когда то в молодости жвачки Дирол и подобные вообще под 5-8%% возил), тут попандос может случится при таких колебаниях как сейчас.И главное, не забываем, что важнее стабильность.А теперь вспоминаем, откуда это выражение взялось...Вот вот , именно оно и отражает возможность чем то серьёзно заниматься, только при стабильности, и с этим не поспоришь. :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:48

Написал об этом https://ukranews.com/news/553735-ehnergoatom-ynycyyruet-povyshenye-taryfa-na-ehlektroehnergyyu-aehs-na-29 в трамвае.
Чтобы не загружать, краткое содержание -
Энергоатом хочет поднять цену на отпускаемую эл.-энергию на 29,15%.
При этом
Скорректированные расчеты тарифов АЭС на 2018 год предусматривают увеличение фонда оплаты труда на 35%, или на 2,464 млрд гривен до 9,521 млрд гривен, из них 123,6 млн гривен на дополнительную численность работников (418 человек).

Т.е. закладывает ср. зарплату 20.200 грн. и к выдаче на руки 16.260 грн., что по курсу 27 составляет, соответственно, 750 и 600 долл. (предполагаю, что дополнительные 418 работников средние, а не поголовно дворники или начальство :) ).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

как не крути , а курс в бюджет все ж не совсем с потолка берут...ну не могут они взять 20 или 40...как минимум по нему считают 2 важных фактора , таможенные платежи при импорте и возврат долгов номинированных в валюте ...то что в последнее время перестраховываются, это да...ведь так , если меньше - мол ,какие мы молодцы :) а будет выше , значит товариСЧи , не дорабатывают ,не дорабатывают...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 20:56

  ЛАД написав:Т.е. закладывает ср. зарплату 20.200 грн. и к выдаче на руки 16.260 грн., что по курсу 27 составляет, соответственно, 750 и 600 долл.


У меня знакомая работает каким-то клерком в горсовете - замзавотдела. Где-то с сентября им резко увеличили выплаты, она сама удивилась столь резкому поднятию. Не знаю, это одесская особенность или так везде стали наливать клеркам бюджетным.
На сегодня у нее получается на карточку падает больше 20 тысяч гривен.
Причем там как обычно всё так мутно, оклад это совсем не основная часть выплат, а там даже больше половины какие доплаты, компенсации и прочая муть.
Женщина расцвела, даже в рестораны иногда с мужем стала ходить, а раньше кофе в кафе не брала, экономила.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:22

freeze
Насколько знаю, ЮЖД планирует поднять зарплаты на 20%. Не знаю, это только по Южной или остальные тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:33

_hunter
НБУ к бюджету вроде как отношения вообще не имеет.
На выполнение бюджета курс влияет пусть не революционно, но достаточно заметно. 2 фактора отметил lincoln2, но это не всё.
Депозиты в "цивилизованном мире", действительно, не для заработка. Но "там" они хотя бы для сохранения, ну и счёт в банке даёт некоторые бонусы типа дешёвых кредитов. У нас бонусов никаких, а при серьёзных девалах серьёзные потери. И риски потерь при снижении % растут. Кроме того, в "цивилизованном мире" и инфляция чуть ниже ( :) ) нашей.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:37

  lincoln2 написав:как не крути , а курс в бюджет все ж не совсем с потолка берут...ну не могут они взять 20 или 40...как минимум по нему считают 2 важных фактора , таможенные платежи при импорте и возврат долгов номинированных в валюте ...то что в последнее время перестраховываются, это да...ведь так , если меньше - мол ,какие мы молодцы :) а будет выше , значит товариСЧи , не дорабатывают ,не дорабатывают...

1 повернення валютних боргів - чим менший курс тим більше куплять, тим менше грн витратять. Уже викупили практично 760 млн.
2 митні платежі, рента, акцизи (те що залежить від курсу) - можна виконати меншою кількістю по вищому курсу чи більшою кількістю по нижчому курсу. В любому випадку, якщо не помиляюся, це тільки до 40% дохідної частини.
3 найбільше доходу бюджету приносить ПДВ. Чи не тут причина росту цін, який активно підтримує держава?
Ок, моя активність реально може когось заставити думати, що я пішов шляхом Аляка і Адама Сміта. Тому трохи перепочину, їду в чергове відрядження.
Очкарик шкода щодо твоїх зимових результатів. У нас в цьому році поки щомісяця +15% до минулого року.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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