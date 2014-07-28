Додано: Чет 22 бер, 2018 20:03

ЛАД написав: Всё верно, но "бюджетный курс" потому и "бюджетный", что влияет на выполнение бюджета. А бюджет - это закон, принимаемый ВР.

У нас, правда, за невыполнение этого закона уголовная ответственность не предусмотрена, но тем не менее такая ответственность наступает в виде провалов в экономике. Хотя эту ответственность несут не виновные, а весь народ. Всё верно, но "бюджетный курс" потому и "бюджетный", что влияет на выполнение бюджета. А бюджет - это закон, принимаемый ВР.У нас, правда, за невыполнение этого закона уголовная ответственность не предусмотрена, но тем не менее такая ответственность наступает в виде провалов в экономике. Хотя эту ответственность несут не виновные, а весь народ.

Использованный для расчетов показателей госбюджета курс доллара является техническим и не должен восприниматься как прогноз. Об этом заявили в Национальном банке Украины (НБУ).



"Государственный бюджет по юридической форме – это закон Украины, а следовательно, показатели, предусмотренные этим законом, необходимо соблюдать. Но показатель курса вы не найдете в тексте закона. Его там и не может быть, поскольку назначение госбюджета – перераспределение государственных средств. Не больше, не меньше", – отметили в Нацбанке.



Vitl написав: а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...

а плавание гривны на 50% вынесет её на берега гондураса, не ближе.Теперь об эмоциях...

Vitl написав: бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.



если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате

бюджетный курс как ни крути даёт бизнесу и всем кто хоть как то причастен к валюте, ориентир.Вот тут бизнес уже рассказал, как в начале года по ломовому курсу сделал закупку и теперь испытывает неудобства.если курс будет прыгать на уже видимые 10%, то объясни смысл депозита в гривнах, в чистом годовом виде приносящий почти столько же, кому он тогда нужен, если нет уверенности в результате

Vitl написав: И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.

И главное - а зачем этот курс тогда вообще объявляют.И не только объявляют, а потом комментируют, что он рассчитан и обоснован(министром финансов).Да, забыл, курс этот даёт не просто ориентир к проведению каких либо операций во времени, он даёт общую тенденцию курса от года к году.

Тут все очень интересно.В самом нацбанке заяляют:т.е. курс как-бы влияет на выполнение бюджета. Но не очень сильно, вроде.50% это я так -- для образности...Валютные риски каждый бизнес для себя сам просчитывать должен. -- В НБУ заявляли вроде (сейчас цитату найти не могу) -- что "за курс они не отвечают"...А депозиты -- тоже "заявы" были -- зарабатывать на депозитах в "цивилизованном мире" не принято.А фиг его знает -- зачем считают. -- принято так: раньше "считали" -- и теперь продолжают. А то если сейчас перестать -- народ все бабки из БС вынесет -- типа очередной кратный девал идет...+ есть подозрение, что этот курс "считают" -- как приснопамятный Алекс: "по событиям". -- что-то вида "если дадут транш и победит не путлер -- будет 26"...